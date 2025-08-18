TELEVISIÓN
Iker Jiménez estalla contra los pirómanos tras los incendios: "Ningún psiquiatra logró explicarlo"
El presentador de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte' se pronuncia sobre la oleada de incendios
Hace ya tiempo que 'Cuarto Milenio' dejó de ser un programa exclusivamente sobre actualidad paranormal. Iker Jiménez y compañía aprovechan este espacio semanal en Cuatro para abordar la actualidad general de todo lo que acontece en España, sobre todo cuando 'Horizonte' no tiene un hueco semanal. Y con la oleada de incendios que asola nuestro país, el presentador no se ha podido contener.
En este contexto, Iker Jiménez, periodista y presentador de 'Cuatro Milenio', se ha trasladado a las redes sociales para denunciar la situación que atraviesa España estas semanas, mostrando su apoyo y reflexionando acerca de lo que es la raíz del problema para él.
"Las Médulas bajo el fuego. Lugar histórico y telúrico. No pocas veces hemos estado allí grabando, buscando y contando su maravilloso pasado. Apoyo a todos los que luchan contra esas llamas que devoran la Historia", escribió la semana pasada en su cuenta de X.
Desde entonces, el comunicador ha ido publicando más mensajes relativos a los incendios, como uno dedicado a los vecinos de Cáceres afectados por un complicado frente de llamas; o a los de Plasencia: "abrazo y ánimo a toda la buena gente de la zona de Plasencia. Ojalá puedan extinguir pronto esos incendios. Es una comarca que quiero mucho".
Pero además de este apoyo y solidaridad, Iker Jiménez aprovechó su altavoz para denunciar a los priómanos: "varias veces hemos hablado de ellos. Y de los que aprovechan la coyuntura del caos para actuar con sus intereses. Ningún psiquiatra puede explicar con certeza qué pasa en la cabeza de algunas personas que quieren ver todo ardiendo".
Con una situación descontrolada en diferentes puntos de Galicia, Cantabria, Castilla y León, Asturias y Extremadura, mensajes como el de Iker Jiménez calan hondo entre sus fans.
