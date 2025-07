Iker Jiménez desmiente su despido de 'Horizonte' y advierte: "Para desgracia de algunos"

Este jueves, Iker Jiménez presentó el último programa de 'Horizonte' de la temporada. Durante la emisión, el presentador se vio obligado a desmentir un rumor que se extendió por redes sociales y que publicó un medio de comunicación. "Publicaron en un medio que Mediaset anunciaba mi despedida y la retirada del programa", explicó el periodista.

El comunicador ya se había referido a esta noticia por la tarde, negando la información en sus redes sociales. No obstante, Iker Jiménez se encargó de explicar la situación a los espectadores, advirtiendo a sus detractores e informando del parecer de la cadena.

"Buenas noches, aún seguimos por aquí, nos han abierto la barrera, hemos podido entrar en el camerino, nos han dejado sentarnos a la mesa... Para alegría de muchos, que es lo importante. Para desgracia de algunos, que tenían ya incluso refrescando la botella de champán. Esto es un titular que llama un poco a confusión", comenzaba en su discurso.

En este contexto, el presentador confesaba sentirse extrañado por la publicación. "Yo vengo de familia, de nieto, de hijo, de primo, de tíos, comerciantes. Nosotros sabemos que usted y yo tenemos un negocio. Y si usted hace click, me compra y yo sigo con usted. Y si usted hace clack, ya no me compra. Aquí manda el mercado. Yo soy un hombre que tiene la absoluta seguridad de que nada es para siempre, pero me extrañaba", continuaba Jiménez.

Además, el periodista explicó que la cadena está satisfecha con los resultados. "Dije 'uy, yo creo que en esta casa están muy contentos con 'Horizonte'. Está contento Mediaset, y está contento Publiespaña. Y con lo que hemos pasado este año que hoy termina a nivel temporada, es para estar muy contentos", explicaba sobre las audiencias.

Por último, Iker se despedía con una recomendación: "A veces en un titular, hay que seguir, porque si no te llevas el susto. Nosotros mientras tanto, seguimos aquí. Tenemos mucho que hacer, que ofrecerles. Es verdad, la cadena ha decidido que toca vacaciones, pero nosotros siempre estamos activos".

Carmen Porter, sentada a su lado, no quiso dejar dudas al respecto: "Volveremos en septiembre, claro que sí". Para terminar, Iker añadió una enérgica frase. "Nos quedamos sin tiempo, gracias a todos. ¡Viva la libertad! Volveremos", sentenciaba.

Finalmente, 'Horizonte' ha terminado la temporada con un 11,8% en 'share' y 711.000 espectadores. De esta forma, el programa de Cuatro se ha consolidado como uno de los proyectos más sólidos del grupo con sede en Fuencarral.