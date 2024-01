Iker Jiménez confiesa que acabó al borde del llanto con 'La sociedad de la nieve'

'La sociedad de la nieve' es la nueva película del director español Juan Antonio Bayona. La cinta se estrenó el pasado 15 de diciembre en cines y aterrizó en Netflix hace tan solo unos días, alcanzado una gran popularidad y convirtiéndose en la representante de España para los premios Oscar. El presentador de 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez, ha podido disfrutar del filme en los últimos días, y se ha deshecho en elogios por el trabajo realizado.

Bayona cuenta la historia sobre el desgraciado accidente de avión en los Andes que provocó que un grupo de supervivientes tuviera que traspasar líneas inimaginables para poder sobrevivir durante 72 días, hasta que fueron rescatados. "Acabé compungido, lo confieso, acabé estremecido y casi casi al borde de las lágrimas porque empaticé totalmente con esa odisea", explicaba el comunicador.

"Lo que me impactó de esta obra de Bayona, que ya ha estado en este programa para hablar de otras películas, es precisamente la fuerza de los actores locales, impresionante el maquillaje. El maquillaje es un mundo importante en el cine y ahí uno está casi compadeciéndose y viviendo las penurias paso a paso", destacaba Iker sobre los aspectos que más le convencieron de la película.

En la trama, se menciona un detalle que podría pasar desapercibido para muchos espectadores, pero que hizo reflexionar al conductor de 'Cuarto Milenio': "Eran todos católicos fervientes religiosos en su inmensa mayoría y yo me he preguntado ¿esto importó para la supervivencia?". Para el presentador, además de "la fe, la solidaridad o el trabajo en equipo", lo importante fue "el concepto del propio equipo".

"Yo creo que esto no hubiera acabado igual, esta gente no hubiera sobrevivido igual, esta epopeya no hubiera sido igual por eso es la más importante del planeta, la más emblemática porque el lugar era para morir, solo se podía morir ahí", decía Jiménez cerrando su famoso programa de misterio.