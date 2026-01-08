Iker Casillas da la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero

El 2026 no ha empezado de la mejor forma para Sara Carbonero, y es que el día 2 tuvo que interrumpir sus vacaciones en Lanzarote debido a un problema de salud que obligó a su ingreso de urgencia en un hospital de la isla.

La periodista, acompañada por su pareja, José Luis “Jota” Cabrera, y un grupo de amigos cercanos, entre ellos Isabel Jiménez, sufrió una indisposición que, sumada a su historial médico, llevó a los médicos a atenderle de forma inmediata.

Tras la intervención de urgencia, Sara fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y aunque provocó preocupación, fuentes cercanas aseguraron que su estado nunca llegó a ser crítico y que se encuentra estable y fuera de peligro.

"Se está recuperando. Todo está tranquilo. No está grave", apuntaron sus allegados a '¡HOLA!', que fue el medio que dio a conocer la primera información al respecto. Además, señalaron que el origen del ingreso fue un "fuerte dolor abdominal del que ya han encontrado la causa".

Este jueves, Iker Casillas, su expareja y padre de sus dos hijos, ha actualizado su estado de salud en exclusiva para '¡HOLA!': "Está bien, no hay que preocuparse por suerte. Volverá pronto. Date cuenta de que han sido unas fechas señaladas y entonces es más complicado, pero vendrá pronto".

Además, 'El programa de Ana Rosa' han avanzado que se prevé que en las próximas horas Sara Carbonero suba a planta, donde continuará su recuperación: "Está tranquila, despierta y todo va aparantemente bien".