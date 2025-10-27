Iker Casillas se sincera sobre el robo de sus relojes y manda una advertencia: "¡Hay que ser mongolo!"

No están siendo días fáciles para Iker Casillas, ya que el pasado 16 de octubre tuvo que acudir a la comisaria para denunciar que alguien le había robado cinco relojes de lujo en su casa. Tras varios días de investigación, la Policía Nacional detuvo a la asistenta de su exmujer, Sara Carbonero, y a su marido, un vigilante de seguridad en la urbanización.

Ahora, el exguardameta del Real Madrid ha decidido responder al robo en el programa 'El tiempo justo', presentado por Joaquín Prat, justo en el mismo formato que reveló el incidente. Además, el programa de Telecinco habló con uno de los investigados, quien admitió ser el autor del hurto y exculpó a su esposa.

Casillas no se ha mordido la lengua para atacar a los presuntos responsables. "¡Hay que ser mongolo! País de pandereta", ha empezado explicando. Al ser cuestionado por si siente traición, el ex del Real Madrid ha alzado la voz diciendo: "¿Yo? ¡Qué cojones!".

Además, tiene claro lo que va a hacer: "Demanda y fuera", debido a que ha asegurado que "yo no pierdo el tiempo".

El ladrón afirmó que solo había robado dos modelos de relojes de lujo, y no cinco como se había informado inicialmente. Al escuchar las declaraciones, Casillas ha estallado: "Pues nada, los otros 3 me los ha cambiado el espíritu santo. ¡Este es mongolo! Ya se encargará el abogado, el seguro y demás".

Iker Casillas no está pasando por su mejor momento / Getty Images

En relación con la esposa del acusado, quien estuvo durante siete años en su casa, el ex del Real Madrid también ha cargado contra ella: "Dice que desde que me birla los relojes mi trato hacia ella cambia".

Por ello, Casillas no ha dudado en decir: "¡Vaya crack! ¡Si quiere le pago el doble! ¿Pero esta gente en qué mundo vive?". El campeón del mundo con España espera recuperar los relojes y pasar página de una vez por todas.