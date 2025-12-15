FAMOSOS
Iker Casillas recomienda el libro de una famosa cómica: "Quien tenga miedo a morir que no nazca"
El mostoleño ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram que ha sorprendido a muchos de sus seguidores
Iker Casillas está considerado como uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. Desde su retirada, el guardameta ha aumentado su actividad en redes sociales, llamando la atención de varios medios de comunicación.
Esta semana, el mostoleño ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram (@ikercasillas) que ha sorprendido a muchos de sus seguidores. En la imagen, Casillas se muestra leyendo el libro 'Se tiene que morir mucha gente', de la cómica Victoria Martín.
La publicación viene acompañada del texto "Quien tenga miedo a morir que no nazca", escrito por él mismo. La obra fue publicada por la guionista en 2024, siendo su estreno en el mundo literario.
En la novela, Victoria Martín "narra con desvergüenza e ironía la historia de cuatro amigas que tendrán que enfrentarse a una vida que no es la que esperaban", según relata la sinopsis.
La escritora compartió la publicación en sus historias de Instagram, acompañada del mensaje "no tengo palabras". Posteriormente, Martín comentó la publicación original del futbolista: "Gracias por leerlo. Por favor, si no te gusta no hagas otro post diciéndolo".
Victoria Martín (Madrid, 1989) es cómica, guionista, escritora y presentadora de televisión y radio. La madrileña estudió Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, y posteriormente completó su formación con un Máster de guion y cursos especializados en Comunicación y Medios y Marketing y Analítica Digital.
La humorista comenzó su trayectoria en AMC Networks International Iberia, y más tarde fue productora y locutora en la emisora M80, del grupo Prisa. Al mismo tiempo, Martín impulsó su carrera creando contenido en redes sociales.
Más tarde, fue colaboradora de 'Yu: No te pierdas nada'. A continuación, estrenó una obra de teatro junto Esther Gimeno y Pilar de Francisco. Desde entonces, ha sido guionista de 'La Resistencia', colaboradora de 'Las que faltaban' y copresentadora de 'Estirando el chicle', entre otros.
