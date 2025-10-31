Iker Casillas aclara los rumores sobre su relación con Ana Belén

El exguardameta del Real Madrid, Iker Casillas, acudió el pasado 16 de octubre a comisaria para denunciar que le habían robado cinco relojes de lujo en su casa, una colección valorada en 200.000 euros.

Tras varios días de investigación, la Policía Nacional detuvo a su empleada del hogar y al marido de esta, un vigilante de seguridad de la urbanización, como presuntos responsables del robo, aunque posteriormente fueron puestos en libertad.

Sin embargo, la atención mediática sobre el exfutbolista no terminó ahí. El miércoles, 'Diez minutos' publicó unas imágenes suyas con una mujer, Ana Belén, en una actitud cariñosa.

Vicente Sánchez, director del medio de comunicación citado, adelantó en 'El tiempo justo' cuándo se tomaron las fotografías: "Estas fotos son de hace dos fines de semana en Sevilla (...) Ella le esperaba en la puerta de su casa con su perro, e Iker entró con total naturalidad después de bajarse del coche con su maleta".

"No hay beso, lo que hay es una actitud de mucha confianza, es una 'amiga' a la que conoció en 2014 y con la que se ha visto a menudo últimamente", añadió.

Tras la publicación, Casillas aclaró en redes sociales cuál es la relación que tiene con la mujer de 38 años, y lo hizo con un toque de humor. El exportero publicó una imagen en la que aparece junto a Ana Belén y su marido, desmintiendo que exista algo más que amistad entre ellos.

La cordobesa es la esposa de Enrique Moreno, amigo del exguardameta, y a la vez, su nutricionista. Ambos se conocen desde 2014 y han coincidido en diferentes actos públicos. La relación es tan cercana que, recientemente, Casillas pasó la noche en la casa del matrimonio.

El exjugador del Real Madrid ha asegurado a 'Vamos a ver' que entre ellos no hay nada y ha afirmado que no cree que vuelva a enamorarse.