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Iker Casillas gana a Telecinco y recibe 30.000 euros por vulneración de su honor e intimidad

El Tribunal Supremo confirma la condena a Cuarzo Producciones y al tertuliano José Antonio Avilés por los comentarios emitidos en Telecinco

El exfutbolista Iker Casillas

El exfutbolista Iker Casillas / Chema Moya / EFE

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Mariona Carol

Mariona Carol

El Tribunal Supremo ha dictaminado que Cuarzo Producciones y el tertuliano José Antonio Avilés vulneraron el derecho al honor y a la intimidad de Iker Casillas al comentar en directo unos audios privados atribuidos al exportero.

La sentencia fija una indemnización de 30.000 euros y obliga a eliminar cualquier contenido que afecte a la privacidad del exguardameta.

Audios privados sin interés público

Los hechos se remontan al 13 de marzo de 2021, un día después de que Casillas y Sara Carbonero, tras 11 años de relación y dos hijos en común, anunciaran su separación.

En el programa Viva la vida, dos colaboradoras, Terelu Campos e Isabel Rábago, escucharon los audios con auriculares mientras se realizaban valoraciones calificadas de "comprometidas", "durísimas" y "muy reveladoras".

Terelu Campos e Isabel Rábago escuchando los audios de Iker Casillas

Terelu Campos e Isabel Rábago escuchando los audios de Iker Casillas / Viva la vida

El Supremo sostiene que el contenido de una comunicación privada carece de interés público, incluso tratándose de figuras mediáticas, y que la ruptura de la pareja no legitima la exposición de mensajes íntimos.

Intromisión en el honor del exportero

La sentencia aprecia también una intromisión en el honor de Casillas, al insinuar una conducta "moralmente reprochable" mediante gestos y comentarios que generaron una imagen negativa del futbolista.

José Antonio Avilés dando detalles explícitos, en el programa Viva la vida, sobre los audios de Iker Casillas

José Antonio Avilés dando detalles explícitos, en el programa Viva la vida, sobre los audios de Iker Casillas / Viva la vida

Los magistrados recuerdan que la notoriedad pública del deportista no elimina la protección de su intimidad conyugal ni de sus comunicaciones privadas.

Revocación de la Audiencia Provincial

El Supremo estima el recurso de casación de Casillas y revoca la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que había anulado la condena inicial dictada por un juzgado de Pozuelo de Alarcón. La productora deberá retirar todo el material que vulnere los derechos del exportero en sus plataformas digitales.

Libertad de expresión sin cobertura

El tribunal rechaza que los comentarios estén amparados por la libertad de expresión, ya que no versan sobre cuestiones de interés general. Las insinuaciones, incluso sin reproducir el audio, constituyen una forma de "transmitir sin contar" que puede resultar igual de lesiva para la intimidad del afectado.

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El exportero mantiene abierta una reclamación de 3,7 millones de euros contra el FC Porto por las secuelas del infarto sufrido en 2019, del que asegura seguir padeciendo consecuencias seis años después.

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