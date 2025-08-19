Iker Casillas explota en redes y señala a los medios: "Me quedo loco... para vender esta mierda"

Iker Casillas no puede más. El exportero del Real Madrid ha explotado en redes sociales tras estar en el foco de todas las miradas durante las últimas semanas. Casillas se ha convertido en uno de los personajes públicos más comentados por su vida a nivel personal y sus relaciones sentimentales. Algo que, personalmente, no le gusta nada a Casillas y este martes lo ha mostado a través de sus redes sociales.

Quien fuera guardameta del Real Madrid, el Oporto y la selección española confía en poner punto y final a las informaciones sobre su vida privada con este escrito. "Hace unas semanas que llevo siendo, a mi pesar, protagonista de programas que a mí ni me van. Es lo que hay en este país. Cuanto menos te gusta salir, más te sacan", afirma.

Y continúa: "En fin, a lo que voy. Hablé con gente de diferentes programas, para saber por qué ese interés en mi persona. La contestación fue: “Iker, hablar de ti sube la audiencia. Meter noticias tuyas en las diferentes redes hace que la gente pinche en el enlace”. Me quedo loco! Así tal cual, para vender mierda! Sin importar contrastar o informarse. De locos!", protesta Casillas por X.

Rumores acerca su vida personal

Desde hace meses, han aparecido en medios y redes sociales numerosos nombres que lo han colocado en el centro del huracán. Todo comenzó con Claudia Bavel, después llegó Sandra Madoc y más tarde la colombiana Juliana Pantoja. Esta última incluso lo ha acusado de ser un "mentiroso" por negar una relación con ella.

Tal como ha explicado Omar Suárez, colaborador del Club Social del matinal, recibió un email en el que una joven aseguraba ser la "novia oficial" del exfutbolista. Esta joven, llamada Isabella Ricardo Benito, asegura, supuestamente, en su correo electrónico, que mantiene una relación sentimental con Iker Casillas y que el ex del Real Madrid, incluso, ella se estaría planteando pedirle matrimonio a él.

Sin embargo, en pleno directo, la verdadera Isabella se puso en contacto con Alejandra Prat para desmentir toda la información aportada por el periodista. "Dice que está muy preocupada con todo lo que está pasando, que se están creando cuentas falsas con su nombre y sus fotos, que no ha sido ella, que no ha hablado con Omar y que no ha enviado este correo. Además, que esto tiene algo que ver con Juliana (la 'Pantoja colombiana')", excliaba Alejandra Prat.

Casillas, alejado de los focos, sigue a lo suyo, aunque esta vez, la situación ha enfadado al exfutbolista y este martes ha estallado a través de sus redes sociales.