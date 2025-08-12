Iker Casillas estalla contra las últimas declaraciones de Juliana Pantoja: "¿No hay más gilipollas a los que sacar?"

Iker Casillas vuelve a estar en el ojo del huracán mediático tras una serie de polémicas que no dejan de generar titulares. El exportero del Real Madrid y la selección española ha visto cómo su vida privada se convierte una y otra vez en noticia, a pesar de que hace años que dejó el fútbol. Ahora, parece que Casillas empieza a cansarse y no duda en expresar su cansancio a través las redes sociales.

El último foco de atención lo ha provocado Juliana Pantoja, psicóloga que reapareció en el programa 'Vamos a Ver' para ofrecer su versión sobre la relación que mantuvo con el exfutbolista. Pantoja explicó que compartió vídeos con él para "aclarar qué pasó entre nosotros y demostrar que es real", negando que su intención fuera la venganza “No es que yo esté despechada ni que estemos peleándonos por el papel de novia”, aseguró.

La colombiana admitió que aunque nunca tuvieron relaciones íntimas por decisión propia, entre ellos existía un cariño profundo. “Yo le quería mucho y él también me quería mucho. Fue muy bonito lo que nosotros vivimos”, confesó. Después de años de conversación y un viaje juntos, reconoció que llegó a ilusionarse con Casillas.

"No se aseaba diariamente"

Sin embargo, Juliana Pantoja no dudó en criticar al exguardameta: “Todo tiene que controlarlo. Tienes que tener una responsabilidad afectiva, Iker. No les puedes pagar mal a las personas que te pagaron muy bien en la vida. Desechas a las personas cuando ya no te sirven”. Además, explicó que decidió hacer públicas sus vivencias tras hablar con su psicóloga, que le recomendó “un cierre digno” para poder pasar página.

Imágenes de Iker Casillas con Juliana Pantoja / Mediaset España

En el programa, la colombiana mostró mensajes, audios y vídeos que, según ella, prueban que la relación con Casillas fue real y prolongada, desmintiendo la versión pública que él ha dado. Concluyó su intervención lanzando una advertencia clara: “Este señor dejó de ser un dios para mí... manipula todo a su favor y yo no me voy a dejar”.

Además, en otra aparición en el programa TardeAR, Juliana fue preguntada sobre si mantuvo relaciones sexuales con Casillas. Ella negó rotundamente y explicó que él se le insinuaba “constantemente”, pero que ella lo rechazaba porque “no se aseaba diariamente”.

La tajante respuesta de Casillas: "España es diferente"

Tras estas fuertes declaraciones, Casillas no ha tardado en responder con un tuit en el que se muestra claramente molesto por el revuelo generado: “Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que dejé mi profesión. España is different”.

Iker Casillas estalla a través de sus redes sociales / vía Instagram

Con este mensaje, el exfutbolista deja claro su cansancio ante la atención mediática que sigue recibiendo meses después de su retirada, y reclama poder disfrutar de su vida con tranquilidad.