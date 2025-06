Iker Casillas lanza un comunicado urgente sobre su situación amorosa: "Más de lo mismo"

La vida privada de Iker Casillas siempre ha estado en el punto de mira. Su gran amor fue la periodista Sara Carbonero, pero tras once años de relación y dos hijos en común, anunciaron su ruptura, poniendo fin a una de las parejas más mediáticas de España.

Desde entonces, Casillas ha estado relacionado con varias mujeres, entre ellas la actriz Ana Onieva, la intérprete María José Camacho, la periodista Ana Quiles, la modelo Ana Martín o la actriz de cine para adultos Claudia Bavel.

Ahora, el de Móstoles ha estado relacionado indirectamente con la investigación que rodea al exministro José Luis Ábalos por los informes de la UCO, ya que Claudia Montes, conocida por ser Miss Asturias en 2017, lo ha mencionado en una entrevista a 'OKDiario'.

Montes ha confirmado que a lo largo de su vida ha sido definida como "prostituta, señora de compañía, novia, exnovia… no me ha faltado nada. He sido de todo". Tras ser cuestionada por si ha estado alguna vez con Ábalos, ha aclarado que "yo no he tenido ninguna relación con esa persona".

Además, ha señalado que "puedo demostrar que a finales de 2019 se estaba hablando en todas las teles que tenía una relación supuestamente con David Bustamante". Por ello, no entiende como "supuestamente tengo una relación con David Bustamante y al mismo tiempo la estoy teniendo con el ministro".

La Miss Asturias de 2017 ha desvelado que, en el año en que la relacionaron con el ex del PSOE, "tengo una relación con otra persona muy importante de este país: Iker Casillas". Asimismo, ha reconocido que estuvieron un año juntos.

🔵⚫️ ENTREVISTA EXCLUSIVA



🗣️ Miss Asturias: «Dicen que estaba con Ábalos pero en realidad yo llevaba un año con Iker Casillas»



📌 https://t.co/3A1Mkde2xr pic.twitter.com/Hu3Cn3BAB5 — okdiario.com (@okdiario) June 25, 2025

Tras escuchar estas declaraciones, el ex del Real Madrid ha salido al paso con un contundente mensaje a través de su cuenta personal de X, anteriormente Twitter.

El de Móstoles ha estallado contra Montes: "No he visto en mi vida a esta mujer. Que barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin… más de lo mismo!".