Iker Casillas y DjMariio predicen el papel de España en el próximo Mundial: "Ganarlo... no se puede comparar con la selección del 2010"

Queda menos de un año para el próximo Mundial. El mejor torneo internacional del mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en Canadá, México y Estados Unidos. Un evento muy esperado para todos, sobre todo para la selección española, que llega como una de las grandes favoritas a llevárselo, aunque hay muchas selecciones aspirantes y en una Copa del Mundo nunca se sabe.

España buscará repetir la gesta, como lo hizo en 2010. Aquella generación de oro conquistó los corazones de todo un país, rompiendo con la idea, que empezó en 2008 con Luis Aragonés, de que España no era una selección potente. Vicente del Bosque nos hizo grandes, con una plantilla excepcional. En portería, precisamente, está Iker Casillas, exportero del Real Madrid y de la selección nacional. Casillas, ya retirado, actualmente se dedica al mundo empresarial, entre la Kings League y su pódcast 'Bajo Los Palos by Flexicar', en el que invita a referentes del deporte o 'streamers'. En el último episodio, el de Móstoles invitó a otro de Móstoles, DjMario.

Dos selecciones ganadoras

DjMario es referente de la creación de contenido a nivel nacional e internacional (es el mayor creador y streamer de FC) y acudió al pódcast a hablar de muchos temas, desde como empezó en internet, cómo ha crecido todo desde que él comenzó en esto, sus mejores y peores momentos, del Real Madrid, de la Kings League, además de Mourinho y de la selección española.

El de Móstoles le comentaba a uno de los héroes de Sudáfrica, Iker Casillas, con ese pie magistral que le sacó a Robben, que la plantilla actual dirigida por Luis de la Fuente, aspira a todo. España ganó la Eurocopa y la Nations League, y tiene un equipo muy completo, preparado para todo.

"Mirando la plantilla actual, con Nico y Lamine en las bandas, tantos mediocentros, que no sabes a quién elegir, que si Zubimendi, Pedri, Merino, Fabián, o en los laterales, Cucurella, Carreras.... tenemos una plantilla increíble", empezaba diciendo el 'youtuber' y 'streamer'. DjMario acostumbra a ir a los grandes eventos que participa la selección española. "Hemos llegado a la final de la Nations League dos veces, hemos ganado una, además, ganamos la Eurocopa, que yo estuve allí", decía.

"Sabes qué pasa Iker, que me recuerda a vuestra selección del 2010, vuestra generación, y me cuesta ver que no la ganaremos. Somos favoritos", continuaba, intentando convencer a Iker.

Sin embargo, Casillas considera que su generación era mucho más fuerte, aunque reconoce que el equipo actual tiene cualidades que podrían llevarlo a repetir logros históricos como levantar un Mundial. "Si te pones a mirar nombre a nombre, sí que es verdad que la generación de antes es superior. Pero también es cierto que la selección de ahora te recuerda a esa España campeona", asegura.

Además, añade que la combinación de juventud, talento y disciplina podría convertir a los actuales jugadores en protagonistas de otra época dorada del fútbol español, siempre que mantengan la constancia y el espíritu de equipo que caracterizó a sus predecesores.