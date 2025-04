Iker Casillas contesta sin tapujos a las críticas en su último vídeo viral: "La verdad es que me podéis comer los huevos"

El excapitán del Real Madrid y la selección española, Iker Casillas, se viralizó nuevamente durante la semana pasada gracias a un nuevo vídeo en el que acompaña a la 'influencer' Inés de Robles en una de sus habituales publicaciones mostrando su peculiar 'outfit'.

Inés se ha hecho relativamente conocida en TikTok porque la ropa que usa parece sacada de una serie ambientada en el siglo XIX, con faldas largas, estampados florales, hombreras y demás elementos que hace años que pasaron de moda.

Ahora, Casillas se ha cansado de los comentarios ofensivos en su contra que acumuló dicho vídeo en el perfil de la joven y ha estallado contra uno de ellos.

Concretamente con uno que se atrevía a proponer un intercambio de títulos conquistados por el Real Madrid a cambio de no haber tenido al portero como referente: "Cambiaba las nueve Champions que he celebrado por no haber idolatrado nunca a este anormal", escribía en un tono claramente ofensivo.

La respuesta de la leyenda bajo palos ha sido igualmente fuera de tono y no se ha cortado lo más mínimo: "La verdad es que me podéis comer los huevos… de uno en uno y siendo ordenados en fila… respetando el turno", relataba el exdeportista español.

Sin miedo a las críticas, Casillas continuaba con su apreciación con la misma inflexión: "Menuda banda de gilipollas hay por aquí… haber admirado a una tortuga", seguía antes de sentenciar llamando "zoquetes" a todos los que, como en el comentario original, le criticaban por este tipo de contenido.

Aunque el usuario de la crítica al portero se congratula de haber sido respondido por Casillas, otro le recuerda que no debería hacerlo porque le hace "quedar como un parguela", le comenta.

En este sentido, otros usuarios le recuerdan al exfutbolista que no tendría que responder así a los comentarios que recibe en las redes, al formar parte de la Fundación del Real Madrid: "Expresarte así contra la gente que te idolatraba hasta que vio cómo eras en realidad y lo pésimo capitán y compañero que fuiste, no se compadece ni de tu cargo ni del Señorío del club... Se te ha ido la pinza, amigo. Hace mucho que esto de las RRSS se te fue de las manos", sentencia su dura crítica este usuario molesto con la actitud de la leyenda blanca.