Ikea revoluciona tu cocina: así es la nueva colección que te facilita la vida

Pensada para quienes viven en pisos pequeños o necesitan soluciones rápidas y cómodas, IKEA ha vuelto a hacerlo gracias a la serie SUNNERSTA, una colección asequible que incluye desde una minicocina independiente hasta accesorios de almacenaje que no requieren taladro para su instalación. Y que van a facilitarte la vida.

Creada por el diseñador Henrik Preutz, esta línea permite montar una cocina completamente operativa en poco más de un metro de ancho, lo que habla de su versatilidad. Gracias a su estructura desmontable y de peso ligero, es ideal para estudios, apartamentos de alquiler, segundas residencias o espacios en los que se necesita una cocina provisional.

SUNNERSTA también destaca por su sistema de accesorios modulares: ganchos, recipientes, escurreplatos y estantes que ayudan a mantener todo en orden sin ocupar demasiado espacio.

Uno de los productos de la nueva serie / Ikea / Diario de Ibiza

Con esta propuesta, IKEA responde a las demandas actuales de los hogares urbanos, donde optimizar cada metro cuadrado es clave. "SUNNERSTA es como tener una cocina portátil, que se adapta a tus rutinas y se puede llevar contigo si cambias de casa", señalan desde el gigante sueco.

Precios de los productos

Los productos de la serie ya están disponibles tanto en tiendas físicas como en la web oficial de IKEA y tienen precios que oscilan aproximadamente desde los 2 hasta los 22 euros, dependiendo del accesorio o módulo que se elija.

Por ejemplo, los recipientes individuales suelen costar alrededor de 2 euros, mientras que los kits con estantes y ganchos pueden estar cerca de los 18 a 22 euros. La minicocina, que es el producto más completo de la serie, cuesta entre 150 y 185 euros.

Estos productos son especialmente importantes para quienes tienen poco espacio en casa porque están diseñados para aprovechar al máximo cada rincón disponible.

En viviendas pequeñas, donde la cocina y otras áreas suelen ser reducidas, contar con soluciones como las de la serie SUNNERSTA permite mantener el orden sin necesidad de ocupar superficies adicionales o hacer reformas complicadas.