Ignorar la señal S-13 puede costarte 200 euros de multa aunque circules a la velocidad correcta: la DGT lo vigila desde el aire

Muchos conductores creen que si respetan los límites de velocidad no tienen riesgo de ser sancionados. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) también multa otras infracciones que pueden costar 200 euros y que son vigiladas incluso desde el aire por los helicópteros Pegasus.

La sanción está relacionada con la señal S-13, utilizada para indicar la presencia de un paso de peatones. Aunque es una de las señales más habituales en las carreteras y calles, no respetar la prioridad de los viandantes puede dar lugar a una multa económica y a la retirada de puntos del carnet.

Según recoge el Reglamento General de Circulación, los conductores deben extremar la precaución y detenerse cuando sea necesario para permitir el paso de las personas que estén cruzando la vía.

Señal S-13 / Sport

No respetar esta obligación está considerado una infracción grave. En concreto, la sanción es de 200 euros, aunque puede reducirse a 100 euros si se abona dentro del plazo establecido para el pronto pago.

Además de la multa económica, esta conducta también puede implicar la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir al tratarse de una infracción relacionada con la preferencia de paso.

Para vigilar este tipo de comportamientos, la DGT utiliza diferentes sistemas de control. Entre ellos destacan los helicópteros Pegasus, que sobrevuelan las carreteras españolas equipados con cámaras capaces de detectar numerosas infracciones de tráfico.

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Estos dispositivos no solo controlan los excesos de velocidad, y es que también pueden detectar conductas como el uso del teléfono móvil al volante, los cambios de sentido indebidos, no respetar señales de Stop o Ceda el Paso y el incumplimiento de la prioridad en los pasos de peatones.