SOCIEDAD
Ignacio Solsona, abogado laboralista: "Estas son varias fórmulas para mejorar tu pensión sin tener empleo"
La Seguridad Social permite cotizar sin trabajar a través del convenio especial, una herramienta que puede mejorar las futuras pensiones de jubilación y otras prestaciones como la incapacidad permanente
Todo el mundo sueña con poder ganarse la vida sin trabajar, es decir, cotizar en la Seguridad Social sin tener empleo. Esto puede parecer difícil, pero no lo es, porque en España existen mecanismos legales poco conocidos que permiten seguir acumulando años de cotización sin trabajar.
Por esta razón, el abogado laboralista Ignacio Solsona explicó en un vídeo cinco fórmulas para hacerlo a través del convenio especial, una herramienta desconocida que puede marcar la diferencia en la futura pensión.
Cotizar sin estar activo laboralmente implica formalizar un acuerdo especial con la Seguridad Social. Mediante este sistema, una persona puede continuar acumulando años de cotización aunque haya dejado su trabajo, haya finalizado su actividad como autónomo o haya agotado un subsidio.
El abogado laboralista explicó que estos convenios pueden mejorar directamente la pensión de jubilación, aunque también comentó que estas prestaciones influyen como la incapacidad permanente, la viudedad, la orfandad o las pensiones en favor de familiares.
¿Cómo se puede pedir?
Es fácil, solo pueden solicitarlo los trabajadores despedidos, las personas que han solicitado la baja voluntaria, los autónomos que cesan su actividad o los desempleados que han agotado el paro. Además, es necesario cumplir varios requisitos, como haber cotizado al menos 1.080 días en los últimos 12 años.
Por otro lado, el plazo general para solicitarlo es de un año desde que se deja de cotizar; sin embargo, si se quiere que tenga efectos inmediatos, debe pedirse dentro de los primeros 90 días.
En cuanto a la cuota, siempre dependerá de la base elegida. Por ejemplo, para una base de 2.500 euros, la cuota ronda los 687 euros mensuales en 2026, teniendo en cuenta el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Fórmulas para cotizar sin trabajar
- Subsidio para mayores de 52 años: Cotización por el 125 % de la base mínima, con opción de convenio especial más económico. Plazo para solicitarlo: un año desde el reconocimiento del subsidio. Ejemplo: para una base de 2.500 €, la cuota sería unos 286 €/mes, con el SEPE asumiendo parte de la cotización.
- Regularizar prácticas no cotizadas: Convenio especial aprobado en 2024 hasta el 31/12/2028, que permite sumar a la vida laboral prácticas universitarias, formación profesional o becas que no cotizaron. Cuota según la base mínima de la época; en muchos casos, no supera 100 €/mes.
- Convenio gratuito para cuidadores y mayores de 55 años: Los cuidadores no profesionales de personas dependientes pueden cotizar gratis, con el Estado asumiendo la cotización. Trabajadores mayores de 55 años afectados por despido colectivo pueden tener la empresa pagando un convenio especial hasta los 61 o 63 años.
