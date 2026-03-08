Ignacio Solsona, abogado laboralista: "Estas son varias fórmulas para mejorar tu pensión sin tener empleo"

Todo el mundo sueña con poder ganarse la vida sin trabajar, es decir, cotizar en la Seguridad Social sin tener empleo. Esto puede parecer difícil, pero no lo es, porque en España existen mecanismos legales poco conocidos que permiten seguir acumulando años de cotización sin trabajar.

Por esta razón, el abogado laboralista Ignacio Solsona explicó en un vídeo cinco fórmulas para hacerlo a través del convenio especial, una herramienta desconocida que puede marcar la diferencia en la futura pensión.

Cotizar sin estar activo laboralmente implica formalizar un acuerdo especial con la Seguridad Social. Mediante este sistema, una persona puede continuar acumulando años de cotización aunque haya dejado su trabajo, haya finalizado su actividad como autónomo o haya agotado un subsidio.

El abogado laboralista explicó que estos convenios pueden mejorar directamente la pensión de jubilación, aunque también comentó que estas prestaciones influyen como la incapacidad permanente, la viudedad, la orfandad o las pensiones en favor de familiares.

¿Cómo se puede pedir?

Es fácil, solo pueden solicitarlo los trabajadores despedidos, las personas que han solicitado la baja voluntaria, los autónomos que cesan su actividad o los desempleados que han agotado el paro. Además, es necesario cumplir varios requisitos, como haber cotizado al menos 1.080 días en los últimos 12 años.

Por otro lado, el plazo general para solicitarlo es de un año desde que se deja de cotizar; sin embargo, si se quiere que tenga efectos inmediatos, debe pedirse dentro de los primeros 90 días.

En cuanto a la cuota, siempre dependerá de la base elegida. Por ejemplo, para una base de 2.500 euros, la cuota ronda los 687 euros mensuales en 2026, teniendo en cuenta el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

