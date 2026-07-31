Ignacio Morente, arquitecto, desvela el secreto mejor guardado de un pueblo de Málaga: "Ni el mejor arquitecto sería capaz de imaginarlo, es un paraje natural impresionante"

La provincia de Málaga cuenta con destinos para todos los gustos. Además de la popular Costa del Sol, los malagueños disfrutan de algunos de los pueblos más pintorescos de Andalucía en el interior de su tierra. Al norte de la provincia está situada la comarca de Antequera, con una población de más de 40.000 habitantes.

El arquitecto Ignacio Morente, autor del canal de YouTube 'Mi Espacio Vital', ha compartido un vídeo en redes sociales hablando sobre uno de los lugares con más encanto cerca de Málaga. El joven describe su blog como un espacio donde "pretendo darte consejos prácticos y esenciales para que vivas mejor, enseñarte lugares interesantes y aclararte dudas sobre trámites".

Fotografía del Torcal hecha por Alberto Moreno / Alberto Moreno

"¿Te imaginas un paisaje que tiene una apariencia prácticamente lunar? Hoy te presento uno de los lugares naturales más especiales y caprichosos que he podido ver en mi vida", comienza el vídeo. A continuación, el arquitecto hace una descripción del entorno mientras suceden las imágenes.

"Piedras que juegan con la ley de la gravedad, formas caprichosas y la majestuosidad de la naturaleza como nunca la había visto. Ni el mejor arquitecto sería capaz de imaginarlo", destaca el creador de contenido. Hablamos de El Torcal de Antequera, un paraje natural de origen cásico y que según el divulgador, "hubo un momento en el que estuvo sumergido bajo el mar".

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El Torcal de Antequera es conocido por sus las caprichosas formas rocosas que lo componen. En 1929 fue reconocido como 'Espacio Natural Protegido Andaluz' de interés nacional. Más tarde, fue declarado 'Parque de la reserva Natural' (1978) y 'Paraje Natural' (1989). También fue declarado zona especial de conservación (2014) y toda la sierre cuenta con la declaración de zona especial protección para las aves.

Además, el paraje natural es Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2016. Según Antequera Patrimonio Mundial, "está constituido predominantemente por calizas que tuvieron su origen en el fondo marino durante el periodo jurásico, hace más de 150 millones de años".

Respecto a su origen, el medio citado explica que "los materiales depositados en el mar emergieron a la superficie como consecuencia del plegamiento alpino, conservando en buena parte de su horizontalidad, a pesar de haber ascendido más de mil metros sobre el nivel del mar".

A partir de aquel momento, se produjo un proceso de erosión "en el que la acción lenta pero continuada de la lluvia, la nieve y el viento ha configurado no solo curiosas siluetas en las rocas, sino también callejones laberínticos que discurren entre ellas y forman en su interior unas depresiones circulares, denominadas dolinas o torcas".