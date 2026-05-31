Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Los trabajadores deben entender la nómina"

La mayoría de los españoles ya ha recibido la nómina del mes de mayo. Se estima que casi la mitad de los trabajadores no entiende completamente el dinero que recibe, ya que incluye una gran cantidad de conceptos técnicos, impuestos y deducciones. Además, existen tipos de contratos que dependen de variables, por lo que a veces no se percibe el mismo salario, algo que puede generar confusión entre los empleados.

Por esta razón, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de un millón de seguidores, para advertir que todos los trabajadores españoles deben entender con detalle lo que están cobrando.

En primer lugar, el experto en derecho advierte: "¿Cobras una nómina que parece escrita en otro idioma? Pues atención, porque el Tribunal Supremo acaba de dar un toque a las empresas".

El abogado laboralista explica que muchas compañías creían que bastaba con incluir números, códigos incomprensibles y conceptos poco claros para que la nómina fuera válida.

Así es una nómina / EFE

De la Calzada remarca que "la nómina no solo tiene que ser correcta, sino que también tiene que ser clara". El empleado debe entender qué le están pagando, por qué y cómo han calculado cada cantidad.

"Porque si necesitas hacer cálculos, buscar documentos o preguntar a Recursos Humanos para entender tu salario, la nómina podría no cumplir con lo que exige la ley", señala en su cuenta de TikTok.

El principal problema que hay en las nóminas suele estar en las variables, incentivos, atrasos, bajas médicas, permisos o descuentos. "El Supremo dice que la empresa no puede obligarte a reconstruir tu sueldo como si fueras un detective", apunta.

Noticias relacionadas

Por último, el abogado laboralista recuerda que si el empleado no entiende cómo han calculado lo que cobra puede que el problema no sea de él, sino de la empresa, que no le esté pagando lo que le corresponde.