Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Estos son los tres errores que están hundiendo a muchas empresas"

Nueva advertencia para todas las empresas españolas. En esta ocasión, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada publicó un nuevo vídeo en Instagram en el que desveló "los tres grandes errores que están hundiendo a muchas empresas (y nadie te lo dice)".

El primer error que cometen muchas empresas es mantener a trabajadores tóxicos, según el experto en derecho laboral. Tiene claro que muchas compañías evitan a toda costa pagar una indemnización, pero el abogado advierte de que en la mayoría de los casos "acabas pagando mucho más".

Normalmente, esa persona genera mal ambiente, bajo rendimiento, conflictos y también bajas médicas, por lo que es fundamental ser consciente de ello y valorar realmente si compensa mantenerla en el equipo.

Otro de los fallos de las empresas es no tener incentivos para los trabajadores, ya que "si no motivas, no esperes implicación".

Cuando los empleados sienten que su esfuerzo no es recompensado, suele suceder que pierdan su compromiso y productividad con la empresa.

El abogado laboralista quiso dejar claro que "los incentivos no son obligatorios, pero marcan la diferencia entre un trabajador que cumple y uno que empuja el negocio".

El último error que las empresas españolas no pueden cometer en ningún caso, aunque muchas veces sea bastante difícil de gestionar, es tomar decisiones en caliente. Asimismo, el abogado laboralista tampoco recomienda tomar este tipo de decisiones sin asesoramiento.

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Por último, De la Calzada recordó que "un mal despido, una sanción mal hecha o una decisión impulsiva puede costarte miles de euros".