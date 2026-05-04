Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Puedes estar perdiendo dinero, si no conoces los 5 derechos laborales básicos"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que desveló "cinco derechos laborales básicos que deberías conocer, ya que si trabajas en España y no sabes esto puedes estar perdiendo mucho dinero.

El primero de ellos es que "no pueden pagarte por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", que actualmente equivale a 1.221 euros mensuales en 14 pagas. En caso de prorratearse en 12 pagas, la cuantía sería de 1.424,50 euros mensuales.

El segundo derecho que señaló es que "no puedes trabajar más de 40 horas semanales de media". Es el límite real, aunque se ha propuesto reducir la jornada por ley a 37,5 horas, pero aún no es oficial.

No obstante, se podría superar las 40 horas en semanas concretas mediante horas extras, pactos en convenio colectivo o distribución irregular de la jornada.

Dos trabajadores en una empresa / Archivo

Por esta razón, el abogado laboralista quiso dejar claro que "las horas extra se pagan o se compensan: gratis, nunca". Además, se pagan con un recargo, generalmente del 75% sobre el valor de la hora ordinaria, según el Estatuto de los Trabajadores.

También, aseguró que "tienes derecho a descansos durante la jornada y semanal". Por ejemplo, si la jornada continuada excede de seis horas, tienes derecho a un periodo de descanso de al menos 15 minutos.

El último derecho laboral que recordó que cada trabajador debe tener un "mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año".

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"Si tu empresa incumple alguno… puedes reclamar", sentenció el experto en derecho.