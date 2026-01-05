Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Este es el motivo por el que en 2026 tu nómina puede que no suba"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada compartió un nuevo vídeo en TikTok en el que revela por qué la mayoría de las nóminas no aumentarán en 2026.

El experto en derecho laboral comenzó el vídeo, que cuenta con más de 115 mil visualizaciones, afirmando: "Este es el motivo por el que en 2026 tu nómina puede que no suba". También, destacó que gran parte de la sociedad está perdiendo dinero sin saber la causa.

Según Ignacio de la Calzada, el principal motivo es que los salarios se actualizan cada año según las tablas salariales de los convenios colectivos, que regulan sectores como metal, hostelería o comercio. Estas tablas fijan los incrementos previstos, pero no dependen del IPC, y algunos convenios ni siquiera incluyen cifras para 2025 o 2026.

Si no hay tablas actualizadas, el sueldo no sube automáticamente. "Aunque se pacte un 3%, no significa que tu nómina suba ese porcentaje", advirtió. Por eso es fundamental seguir de cerca las actualizaciones del convenio de tu sector.

El abogado explicó que muchas veces los trabajadores no ven subir su nómina por un concepto llamado compensación y absorción: "Si tu sueldo ya está por encima de lo que marca el convenio, las subidas anuales se comen con los complementos que recibes".

El experto compartió el siguiente ejemplo: "Si el convenio indica un salario de 22.000 € y tú cobras 25.000 € al año, una subida del 3,5 % del convenio apenas se notará en tu nómina. Por eso es clave revisar tanto tu convenio colectivo como tu nómina, y negociar que cualquier subida mínima pactada, ya sea por convenio o IPC.

Por último, el abogado laboralista recomendó llevar un control anual. "Cógela, revísala y comprueba que todo lo que te corresponde se aplique; de lo contrario, cada año estarás perdiendo dinero sin darte cuenta", concluyó.