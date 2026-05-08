EMPLEO
Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Si hospitalizan a un familiar un domingo y no trabajas..."
El permiso comenzará a contar desde el lunes, no desde el domingo
Es sorprendente que muchos trabajadores no sepan cómo funciona realmente el permiso retribuido por hospitalización de un familiar y terminan perdiendo días de descanso o enfrentándose a problemas con la empresa.
Menos mal que cada vez tenemos a más abogados laboralistas que están dispuestos a aclarar muchas de estas dudas en redes sociales. Uno de ellos es Ignacio de la Calzada, quien ha explicado en sus perfiles cuáles son las condiciones que marca el Estatuto de los Trabajadores y qué derechos tienen los empleados en estos casos.
El permiso de hospitalización está recogido en el artículo 37 del Estatuto y permite ausentarse del trabajo durante cinco días retribuidos para atender a familiares de hasta segundo grado, incluyendo padres, hijos, abuelos, hermanos o familiares políticos en caso de matrimonio o pareja de hecho.
Uno de los aspectos que más confusión genera es cuándo empieza a contar el permiso. Según explica el abogado, los días se computan desde el primer día laborable del trabajador: "si hospitalizan a un familiar un domingo y ese día no estabas trabajando, el permiso comienza el lunes".
Ignacio de la Calzada insiste en que el trabajador no está obligado a coger el permiso justo en el momento del ingreso; puede utilziarlo en cualquier momento mientras el familiar continúe ingresado o necesite reposo en casa acreditado por el equipo médico.
Otra clave es que el permiso dura cinco días completos aunque el convenio colectivo establezca menos tiempo: "el Estatuto está por encima siempre que mejore las condiciones del trabajador".
Además, el alta hospitalaria tampoco conlleva automáticamente el fin del permiso. Si el familiar necesita reposo y cuidados en casa, el empleado puede seguir disfrutando de su permiso hasta que termine.
¿Te ha quedado claro ahora el funcionamiento del permiso por hospitalización? Un permiso que la empresa no puede negar siempre que se presente la solicitud por escrito. Y si lo hace, es aconsejable denunciar ante la Inspección de Trabajo para evitar que la situación vuelva a ocurrir.
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