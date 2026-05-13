Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Esto es lo que hay que hacer cuando coges la baja médica"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que desveló "cinco consejos clave si estás de baja médica y no quieres tener problemas con la empresa".

El primer consejo que otorgó es que es fundamental avisar a la compañía, aunque recordó que no es obligatorio enviar el parte de baja. "Sí que es obligatorio comunicar la situación de incapacidad temporal, porque incluso puede existir una conducta que tu empresa podría sancionar", señaló el experto en derecho.

Después de avisar, el abogado laboralista recomendó acudir a la mutua, ya que "tiene el derecho de poder revisarte y controlarte, así que las revisiones de la mutua son obligatorias". Asimismo, señaló que "te tienen que avisar con cuatro días de antelación", pero avisó: "Si no acudes porque no podías te pueden quitar la prestación si esa falta de asistencia no está debidamente justificada".

La tercera recomendación que dio es que no puedes realizar ningún tipo de actividad incompatible con tu recuperación durante la baja médica y avisó que "es el motivo de despido más habitual".

El abogado laboralista expresó que "puede costarte un despido disciplinario sin indemnización". Por otro lado, sugirió revisar el convenio, especialmente para saber si estás cobrando correctamente: "Muchas veces las bajas médicas no se cobra el 60% ni el 75% sino el 100%, porque en tu convenio se establece una mejora de incapacidad temporal".

De la Calzada quiso dejar claro que "hay que revisar porque en los convenios a veces se establece hospitalización o intervención quirúrgica y ahí podrías llegar a cobrar el 100%".

El último consejo que dio es que "si te dan el alta, al día siguiente tienes que acudir a tu empresa", y sentenció: "No vale nada de eso de que no me encuentro bien. Tienes que ir al trabajo y a partir de ahí puedes solicitar una adaptación de puesto de trabajo, que tu empresa está obligada a hacerlo".

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"Incluso en algunos casos puede ser que incluso tenga un no apto y a partir de ahí un despido objetivo a 20 días por año porque no puedes desarrollar tu trabajo normalmente. Pero es obligatorio que vuelvas. El no asistir puede implicar una falta de asistencia que puede ser motivo de despido disciplinario", concluyó en TikTok.