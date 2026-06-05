Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Si te despiden de esta manera, podría declararse improcedente"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que desveló cuáles son los tres motivos por los que un despido puede ser ilegal, algo que muchas empresas españolas hacen, pero que pocos trabajadores conocen.

El experto en derecho empezó nombrando en el vídeo de TikTok, que cuenta con más de 10 mil visualizaciones, el primero de ellos: "Es no darte trámite de audiencia". El abogado laboralista expuso que en "caso de un despido disciplinario existe un nuevo requisito y es que antes de despedir al trabajador se le tiene que dar audiencia para que diga lo que considere, para que se pueda defender".

En el caso de que no se cumpla, el abogado laboralista avisó: "Es improcedente". "En un despido objetivo por causas, por ejemplo, económicas, la empresa suele comunicarte la extinción del contrato mediante una carta de despido. En ella te informará de que debe prescindir de tu puesto de trabajo y te reconocerá una indemnización de 20 días de salario por año trabajado", señaló.

Por esta razón, De la Calzada insistió en que lo más importante es "reclamar", ya que, según explicó, "lo mejor es acudir a un procedimiento judicial para garantizar el cobro de las cantidades adeudadas y hacerlo de la forma más rápida posible".

El artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores lo deja bien claro: "Exige que se cumpla el requisito formal de entregarte una carta de despido y una copia de la misma. Si no te entregan una carta y simplemente te dicen: 'Oye, estás despedido', o te lo comunican por WhatsApp, el despido puede ser declarado improcedente".

En ese instante, el abogado laboralista habló sobre la prescripción de las faltas muy graves en el ámbito laboral, pues si un trabajador comete una infracción muy grave que podría justificar un despido disciplinario, la empresa no puede esperar indefinidamente para sancionarlo.

Por regla general, la empresa tiene un total de 60 días para sancionar o despedir al trabajador desde que conoce los hechos.

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"También hay que decir que tu empresa, si tiene conocimiento de unos hechos de hasta hace seis meses y lo conoce ahora, sí te podría sancionar", concluyó.