Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, avisa: "No estás autorizado a hacer horas extras, no las vas a cobrar"

Hacer horas extra puede convertirse en un arma de doble filo para el trabajador según las circunstancias en las que se produzcan. Por un lado, pueden ser útiles a la hora de conseguir algo más de dinero, pero también tener consecuencias graves para el trabajador.

Así lo defiende el experto abogado laboralista Ignacio de la Calzada, quien asegura que la empresa para la que trabajas puede llegar a recurrir al despido procedente en caso de que hagas demasiadas horas extra.

La clave, no obstante, está en hacerlas sin autorización: si el trabajador decide trabajar durante más horas con respecto a lo que refleja su contrato sin permiso explícito de sus superiores, podría considerarse como desobediencia.

En este sentido, Ignacio de la Calzada asegura que estas horas extra solo se cobrarán en caso de que cumplan dos requisitos concretos: que sean voluntarias por parte del trabajador y que estén pactadas con la empresa.

Igualmente, afirma que estas no tienen por qué ser compensadas con un extra de dinero, sino que esto depende del contrato que exista entre empleado y empleador. De esta manera, hay muchas empresas que optan por compensar las horas extra con descansos proporcionales.

Por tanto, la empresa se encuentra protegida frente a esas situaciones en las que un trabajador haga horas extra por cuenta propia con el objetivo de exigir luego una compensación que no había sido previamente discutida entre ambas partes.

No obstante, para que el empleador pueda recurrir a un despido procedente por desobediencia, esto es algo que tendría que ocurrir varias veces en el tiempo hasta que se generase un patrón, y no como un caso aislado.

Lo que dictamina esto último es si la empresa ha lanzado avisos previos al trabajador sobre su conducta, dado que este tiene derecho a recibir una notificación antes de tomar medidas más graves.

En este sentido, Ignacio de la Calzada arroja un último consejo: lo ideal es que dentro de la empresa exista un buen sistema de registro horario con el objetivo de que no haya malentendidos con respecto a las horas extra que haga un trabajador.

Por tanto, la conclusión que se extrae de la publicación en la que habla de ello es que no serás mejor trabajador por hacer más horas extra, dado que esto puede tener un efecto contrario a lo que busques. Si no sigues las pautas acordadas con la empresa en relación a ello, pueden llegar a despedirte.