Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, avisa sobre los trabajadores que salen a fumar: "Siempre genera conflictos"

Pasan los años y sigue el debate sobre aquellos trabajadores que salen a fumar durante la jornada laboral. En España, no es un derecho reconocido y las empresas pueden obligar a fichar y recuperar el tiempo perdido, según el Tribunal Supremo. Por esta razón, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada explicó que esto puede tener muchas consecuencias negativas, por lo cual decidió compartir la solución para acabar con este problema.

El experto en derecho empezó diciendo que "si tienes una empresa y el problema es que muchos trabajadores están fumando, está es la solución". En primer lugar, quiso dejar claro que "fumar durante el tiempo de descanso es totalmente legal".

"Como sabéis, durante un descanso entre jornadas, durante el descanso de una jornada continuada, el trabajador puede hacer prácticamente lo que quiera. Si está fumando durante ese descanso, maravilloso", señaló.

No obstante, el abogado laboralista matizó que hay otro tipo de caso: "Hay otros trabajadores que en jornadas largas y no dentro de su derecho al descanso, salen a fumar cinco minutos, nada, un pitillito, tres minutos, cinco y así de forma reiterada, pues la empresa puede reclamarles ese tiempo como tiempo de trabajo y lo deben recuperar".

Aparte, de la Calzada avisó de que "incluso en algunas ocasiones incluso se lo podría descontar".

"La cuestión es que ese tiempo que se dedica a fumar no es descanso, se puede sancionar, incluso evidentemente de forma reiterada, de forma previa a avisos, etc. Podría llegar incluso a tu despido", se sinceró.

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La solución que otorgó el abogado laboralista fue que "lo más importante es establecer un protocolo y un procedimiento, un reglamento en la empresa donde se indique evidentemente la expresa prohibición".

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Lo que él haría sería lo siguiente: "Por ejemplo, de fumar durante el tiempo de descanso y que en todo caso está habilitado única y exclusivamente durante los descansos de 15, 20, 30 minutos que se tenga".