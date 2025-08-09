Suscripción

sport

Directos

Derechos laborales

Ignacio De la Calzada, abogado laboralista, avisa a los trabajadores: esta es la trampa que usan algunas empresas para despedir sin pagar finiquito

Algunas empresas acumulan sanciones menores no impugnadas por los trabajadores para justificar despidos sin indemnización

Esto es lo que hacen muchas empresas para despedir a los trabajadores

Esto es lo que hacen muchas empresas para despedir a los trabajadores / El Día

Luis Miguel Mora

Las empresas que quieren despedir a un trabajador buscan cualquier excusa con tal de no pagar el finiquito y alegan faltas menores para justificar decisiones con argumentos ambiguos. Esta práctica es muy común, pero genera conflictos laborales y perjudica gravemente a los empleados que se quedan sin finiquito. Así lo ha explicado el abogado laborista de TikTok, Nacho de Un Tío Legal (@laboraltips).

Cada año, miles de trabajadores en España son despedidos sin indemnización tras haber acumulado sanciones que, en muchos casos, no han sido impugnadas. Ignacio de la Calzada ha explicado la estrategia que algunas empresas aplican para allanar el camino hacia un despido disciplinario sin coste económico. Lo más preocupante es que muchos trabajadores caen en la trampa sin saberlo.

Los despidos son cada vez más sofisticados

El despido disciplinario no conlleva indemnización, pero para que sea legal debe basarse en infracciones graves y demostrables. Para construir ese expediente, algunas compañías comienzan sancionando pequeñas faltas, incluso cuando son discutibles o falsas. Si el trabajador no reclama, esas sanciones quedan en firme y se convierten en antecedentes. Más adelante, cualquier error, sea leve o grave, puede ser el argumento final para una terminación de contrato sin compensación.

Trabajadores y empresas sufren las consecuencias

El problema para el trabajador es que solo dispone de 20 días hábiles para impugnar cualquier sanción o medida disciplinaria. Si no presenta un documento de conciliación ni una demanda judicial en ese plazo, la sanción se considera firme. Según el abogado Nacho, de Un Tío Legal, esto se denomina "aquietarse" a la sanción. En ese caso, no se podrá discutir en el futuro, ni siquiera si sirvió de base para el despido.

@laboral_tips La trampa para despedirte sin indemnización #despido #empresa #derechos #trabajo ♬ sonido original - Un Tío Legal

Por su parte, las empresas que usan este mecanismo pueden incurrir en fraude de ley si se demuestra que las sanciones fueron manipuladas o utilizadas de forma intencionada para evitar una indemnización. En ese caso, el despido podría ser declarado improcedente o incluso nulo, con las correspondientes consecuencias económicas y legales.

La trampa de las amonestaciones silenciosas

La estrategia denunciada por Nacho consiste en emitir amonestaciones escritas por faltas muy graves, pero sin aplicar sanciones económicas. "Como no te tocan el bolsillo, muchos empleados lo dejan pasar", explica el abogado. Sin embargo, no impugnar estas cartas implica que se aceptan. Más tarde, si el trabajador comete una infracción real o inventada, la empresa ya tiene un historial negativo que justifica el despido disciplinario.

Noticias relacionadas y más

El consejo del abogado es claro: impugnar toda sanción, aunque parezca menor o no afecte al sueldo. "El que calla, otorga", insiste. La prevención jurídica es fundamental para no quedarse sin empleo... y sin derechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
  2. Aviso de la Agencia Tributaria: Hacienda multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad
  3. Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
  4. Cora Schumacher, sobre su apellido: 'Lo mantendré mientras siga ganando dinero con él
  5. Sergio Ramos revela el 'condimento fetiche' que añade a todas sus comidas: 'Soy un obseso
  6. La Guardia Civil extrema la vigilancia en la matrícula delantera: una sanción dura y 6 puntos de carnet
  7. El barbero de Íñigo Martínez la lía en redes al anunciar su despedida antes que el Barça: 'Adiós mi capitán
  8. Jorge Cadaval, de Los Morancos, víctima del reto viral de defecar en piscinas: 'La gente salió despavorida

Trump y Putin en Alaska, una gaseosa 'cumbre express' con muchas dudas y escaso contenido

Trump y Putin en Alaska, una gaseosa 'cumbre express' con muchas dudas y escaso contenido

Adrés Millán, abogado, pide a todos los ciudadanos que tengan este objeto en su pasa: salvará muchas vidas

Adrés Millán, abogado, pide a todos los ciudadanos que tengan este objeto en su pasa: salvará muchas vidas

Al menos 200 arrestos en una manifestación a favor del grupo Palestine Action en Londres

Al menos 200 arrestos en una manifestación a favor del grupo Palestine Action en Londres

Buenas noticias para los trabajadores: así pedes conseguir una ayuda del SEPE de 3.000 euros este verano

Buenas noticias para los trabajadores: así pedes conseguir una ayuda del SEPE de 3.000 euros este verano

Si conservas este tipo de sillas pueden llegar a pagarte un buen dinero por ellas

Si conservas este tipo de sillas pueden llegar a pagarte un buen dinero por ellas

Ignacio De la Calzada, abogado laboralista, avisa a los trabajadores: esta es la trampa que usan algunas empresas para despedir sin pagar finiquito

Ignacio De la Calzada, abogado laboralista, avisa a los trabajadores: esta es la trampa que usan algunas empresas para despedir sin pagar finiquito

Nagasaki recuerda a las víctimas de la bomba atómica en el 80 aniversario de su lanzamiento

Nagasaki recuerda a las víctimas de la bomba atómica en el 80 aniversario de su lanzamiento

El enviado de EEUU se reúne en Ibiza con el primer ministro de Qatar para hablar sobre Gaza

El enviado de EEUU se reúne en Ibiza con el primer ministro de Qatar para hablar sobre Gaza