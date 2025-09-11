Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Iglesias y Montero, en el punto de mira: de rechazar la privada a pagar 500€ al mes por el colegio de sus hijos

El fundador de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno y la ex ministra son juzgados en redes sociales

Pablo Iglesias e Irene Montero, en una imagen de archivo.

David Cruz

Se ha armado, pero bien, en redes sociales. Y una vez más, los protagonistas de la polémica son Pablo Iglesias e Irene Montero, el fundador de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno y la ex ministra de Igualdad.

Defensores arduos de los servicios públicos, en esta ocasión han sorprendido por matricular a sus hijos en un centro educativo privado laico situado en una urbanización exclusiva de Las Rozas (Madrid).

Es habitual que los políticos, con el objetivo de concienciar a la población, sigan el ejemplo de todo aquello que defienden. Sin embargo, Iglesias y Montero habrían optado por matricular a sus hijos en un centro educativo privado, y no público. Uno que precisamente no es barato.

Después de defender la educación pública durante todo su recorrido político, Irene Montero y Pablo Iglesias han sido sorprendidos dejando a los menores en un conocido colegio privado madrileño.

La Razón ha confirmado que la ex ministra de Igualdad llegó al centro a primera hora de la mañana para dejar a sus tres hijos, mientras que Pablo Iglesias fue el responsable de recogerlos al finalizar la jornada.

Se trata de una escuela muy popular en Madrid, especialmente en Las Rozas, con más de 4 décadas de historia y estudiantes que no abandonan habitualmente el centro hasta que terminan Bachillerato.

Pablo Iglesias: «Hacía de vicepresidente del Gobierno lo mejor que podía, pero no me divertía, me divierte lo que hago ahora».

En cuanto al precio, se dice que el coste por menor es de unos 500 euros al mes, dejando así ojipláticos a muchos de los defensores de ambos políticos y a la mayoría de sus detractores: ¿defender lo público, pero apostar por lo privado?

El colegio se describe como un centro educativo laico e independiente cuya metodología es activa, adaptada a las características individuales de cada alumno, "en un ambiente próximo y de respeto mutuo", descripción que si concuerda con la ideología de ambos padres, aunque sea a cambio de una mensualidad que no es precisamente pequeña.

