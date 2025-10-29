Famosos
La iglesia de Girona del 'predicador' Dani Alves confía en su influencia para "llevar el evangelio a España", aunque confirma que su aparición fue puntual
El exfutbolista acudió en cualidad de "conferencista" y no forma parte de la 'curia' del lugar de predicación, aunque confían en que su ejemplo acerque a más fieles
La nueva vida de Dani Alves fue una sorpresa para el gran público que esta semana ha visto las imágenes del exjugador en una iglesia evangelista de Girona predicando la palabra de Dios ante una audiencia entregada y poniéndose a si mismo como un ejemplo de la obra de Jesús y explicando su historia de redención, tras ser absuelto por el TSJC de los cargos de agresión sexual a una joven en Barcelona en 2022.
Al verle tan integrado en los cánticos y tan cómodo con el resto de fieles, muchos se pensaron que Alves había 'fichado' por la Iglesia Cristiana Elim donde se celebró el culto, aunque nada más lejos de la realidad.
"No suele venir a esta iglesia. Vino puntualmente porque el pastor lo invitó al Congreso de Jóvenes, para dar su testimonio", comentaban los asistentes al rito, dejando claro que nadie espere la presencia del brasileño de forma habitual.
De todas formas, comentaron que "su testimonio fue muy bueno" y que "su experiencia con el Señor es un ejemplo" para todo el mundo, convirtiéndole en un referente. El segundo pastor de la iglesia, Sammy Thomas, apuntaba el motivo por el que contactaron con Alves.
"Hemos conocido a Dani y creemos que tiene un gran testimonio para ayudar a los jóvenes... Le pedimos que viniera a compartir con nosotros. Y ya está, no hay más", e insistía que la figura del exjugador no era lo importante porque "Dani ama a Dios, quiere predicar a Dios y vino a compartir con nosotros".
No obstante, Alves no se ha convertido en ningún predicador, sino que acudió como "conferencista", según indicaban los presentes, al menos de momento, porque para ello primero hay que conocer perfectamente las escrituras evangélicas: "Empiezan dando su testimonio. Después llegan a conocer bien la palabra de Dios y, cuando tú conoces bien la palabra de Dios, tú puedes predicar la palabra de Dios. Es un proceso, todo es cuestión de tiempo", apuntaba el segundo al mando.
El pastor oficial de la iglesia, Jimmy Martín se mostró igualmente orgulloso y apuntó que "fue muy bonito que él pudiera estar ministrando su palabra, dando su testimonio aquí de lo que Dios hizo". Además, confirmó lo que ya se pudo ver en imagen, que "Dani convirtió al evangelio, y verdaderamente está convertido en Cristo".
De hecho, el líder religioso ya comentó su pensamiento ante la presencia del antiguo lateral azulgrana y le situó como el principal impulsor de esta rama del cristianismo en España: "Dios seguirá usando la vida de nuestro hermano Dani Alves para llevar el evangelio a España... fue una gran bendición tenerle aquí", se expresaba antes de pasar el micrófono al exfutbolista.
Durante el acto se vio a un Alves muy convencido de lo que predicaba y sin miedo a explicar su testimonio al abrazar la fe y acercarse a la figura espiritual del Señor: "Lo que Dios promete es lo que Dios cumple", destacaba, por eso piensa que "hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe".
