Identifican en Europa 21 casos de Listeriosis por quesos franceses

La listeriosis es una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes. Es especialmente peligrosa para mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Se encuentra en el medio ambiente (suelo, agua, vegetación) y puede contaminar los alimentos. Las personas se infectan al consumir alimentos contaminados, especialmente aquellos que no han sido cocinados o procesados adecuadamente.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha informado de un total de 21 casos de listeriosis, registrados en Francia, que ya suman dos muertos. Se cree que estos casos se originaron en quesos producidos en una fábrica de la región de Creuse. El informe añade que otros cuatro países han notificado casos de listeriosis genéticamente idénticos, citando a Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega. En estos casos, los productos alimenticios sospechosos son quesos pasteurizados de leche de vaca y de cabra de origen francés, disponibles en los mercados nacionales y europeos, así como para la exportación internacional, escribe el ECDC.

La listeriosis en Europa ha alcanzado niveles altos, con un aumento de casos notificados en los últimos años, especialmente desde 2019. En 2023, se registraron 2.952 infecciones, la cifra más alta desde 2007. Los productos listos para el consumo, como pescados ahumados, embutidos y productos lácteos, son fuentes comunes de infección, y el envejecimiento de la población europea y el aumento de enfermedades crónicas podrían estar contribuyendo a esta tendencia.

Los países afectados han emitido alertas al consumidor

El ECDC informa que los quesos afectados se han vendido en casi treinta países más, tanto en Europa (España, Reino Unido, Alemania, Suiza, etc.) como en otros continentes. Japón, Australia, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur importan estos productos lácteos.

Para proteger a los consumidores y como medida de precaución, los países afectados han emitido alertas al consumidor y se han retirado productos alimenticios. Las autoridades de seguridad alimentaria de los países afectados están implementando medidas oficiales de control, incluyendo la emisión de advertencias públicas.

Aunque algunos países aún no han reportado ningún caso, el ECDC insta a las personas, especialmente a las vulnerables, a mantener la cautela, dado el largo período de incubación de la listeriosis (generalmente hasta 28 días, pero puede durar hasta ocho semanas). Deben estar alerta ante signos como fiebre o dolor de cabeza intenso y buscar atención médica sin demora.