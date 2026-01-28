Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUPERMERCADOS

¿Sin ideas para San Valentín? Lidl se adelanta con muchos regalos en oferta para tu pareja

La cadena de supermercados establece una nueva promoción con varios descuentos llamativos

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Aún queda algo más de dos semanas para que se celebre el día de los enamorados, más comúnmente conocido como San Valentín. Una fecha idónea para tener un detalle con tu pareja y, si te has quedado sin ideas, Lidl se ha adelantado con una nueva promoción.

La cadena de supermercados ha rebajado varios artículos que sirven expresamente para eso: de cara a convertirse en posibles obsequios para San Valentín evitando, además, que tu bolsillo se resienta demasiado.

Entre los artículos más rebajados, encontramos la Recortadora de barba de la marca 'Remington', la cual ha pasado a costar 15,99 euros frente a los 51,99 euros que vale de manera habitual.

Por otro lado, hay un par de artículos de la sección gourmet cuyo precio se ha reduce significativamente por tiempo limitado: la Raclette grill con parrilla por 5,99 euros (antes 14,99 euros) y la Fondue de la marca 'Severin' por 59,99 euros (antes 79,99 euros).

Además de estos últimos, Lidl también ha rebajado tanto la cafetera como la tetera de la marca 'Bodum', las cuales han bajado de 29,90 euros a 11,99 euros cada una.

Otra idea estupenda que puede servir como regalo para San Valentín tiene que ver con los altavoces Gumy de la marca JVC que puedes comprar rebajados por tan solo 19,99 euros.

No obstante, existe otro tipo de dispositivo de audio que puede ser incluso más práctico e igual de efectivo, el cual se corresponde con el nuevo Altavoz Bluetooth en forma de llavero que está rebajado un 50% sobre su precio habitual (a 6,49 euros)

Por último, hay que recalcar que Lidl ha recibido una tanda de productos temáticos de San Valentín de carácter exclusivo, por lo que estarán disponibles en su tienda online por tiempo limitado.

