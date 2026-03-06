¿Sin ideas de regalo para el Día del Padre? Estos artículos en oferta pueden ser la solución

El Día del Padre se corresponde como una fecha señalada que se suele celebrar a través de regalos que constan como un detalle especial para agradecer la labor que hacen en el día a día, por lo que siempre viene bien tener alguna que otra idea a mano.

En este caso en concreto, Lidl ha preparado una sección dedicada expresamente a esta festividad, ofreciendo algunos artículos que, además, nos permitirán gestionar mejor el presupuesto que tengamos al estar en oferta.

Los artículos son realmente variados: hay ideas de regalo para padres de todo tipo, ya sea para aquellos que disfrutan ejerciendo el papel de 'cocinitas' o aquellos que sientan una gran pasión por el deporte.

En cuanto al primer caso, Lidl ofrece artículos como su barbacoa redonda por 19,99 euros que se encuentra rebajada por el Día del Padre (normalmente, su precio suele estar situado en los 29,99 euros).

Por otro lado y en caso de que la persona que vaya a recibir el regalo sea un enamorado del café, Lidl ofrece un descuento en su cafetera de molinillo de la marca Severin, la cual ha bajado de los 169,90 euros a los 119,99 euros por tiempo limitado.

Con respecto a los productos relacionados con el ámbito del deporte, encontraremos artículos destacados como, por ejemplo, la minimesa de ping pong por 20,99 euros o la tienda de campaña familiar por 159,99 euros, ideal para hacer escapadas al campo.

Por otro lado, esta sección de oferta de Lidl no se olvida de los padres manitas. En este sentido, podrás encontrar la atornilladora de impacto recargable de 20 V por 17,99 euros (frente a los 22,99 euros que suele costar de manera normal).

Destornillador de Lidl / Lidl

Eso sí, hay que recordar que estas ofertas solo estarán disponibles por tiempo limitado. Por ello, lo ideal es conseguir uno de estos regalos antes de que sea demasiado tarde y vuelvan a su precio habitual.