La idea millonaria de una finlandesa de 23 años tras sus vacaciones en España

El primer año de Vera Nettebrock en la universidad dio un giro inesperado cuando se le ocurrió una idea de negocio brillante. La chica es finlandesa, de 23 años y regresó de España con una idea millonaria: crear un producto de cuidado de cuero cabelludo en Finlandia. Hasta ese momento, ese producto no existía en los países nórdicos.

En otoño de 2022, Vera encontró videos en TikTok con consejos para el cuidado del cuero cabelludo y el cabello. Estaba entusiasmada con los aceites nutritivos que se aplicaban al cuero cabelludo y buscó productos en tiendas físicas finlandesas, sin éxito. Navegó por TikTok y descubrió que no había productos similares en tiendas físicas del país nórdico. Así se puso manos a la obra y creó el proyecto 'Veloide', una marca de aceite para el cuero cabelludo que hoy factura más de 550.000 euros anuales y ha vendido más de 30.000 unidades.

Un fenómeno viral en los países nórdicos

El producto que había desarrollado Vera se había convertido inesperadamente en un fenómeno en redes sociales, de tal forma que la producción en fábrica no podía seguir el ritmo del producto. "Mi padre me dijo: "¿Por qué no empiezas uno?” Me di cuenta de que realmente no había nada que perder aquí", dice la chica finlandesa tres años más tarde.

Después de regresar de España, en el que visitó a su padre, Vera creó una breve presentación a través de PowerPoint y pocas horas más tarde, se lo presentó a su amiga. Vera tenía 20 años por aquel entonces y acababa de empezar sus estudios de economía en la Universidad de Hanken. En Hanken, Vera fue admitida en un curso de emprendimiento y recibió el apoyo necesario para crear una empresa. El curso promovía semanalmente la idea de negocio de cada estudiante: una semana la tarea consistía en crear un logotipo y la siguiente, un plan de marketing.

Sin embargo, había un gran desafío: ¿cómo desarrollar un producto cosmético completamente nuevo sin experiencia en la industria cosmética? Vera comenzó a investigar el asunto por su cuenta. Tras buscar en Google y comparar precios, encontró químicos con los que empezó a colaborar. El desarrollo del aceite para el cuero cabelludo surgió de una idea: qué tipo de producto quería desarrollar y por qué. "Quería hacer mi propia receta, así que tuve que pensar en los ingredientes y luego hacer las pruebas necesarias", afirma.

En última instancia, se necesitaron aproximadamente seis meses para desarrollar el aceite para el cuero cabelludo. En la primavera de 2023, Vera vendió su primer aceite capilar bajo la marca Veloide, destinado al cuidado y la hidratación del cuero cabelludo. El negocio despegó mejor de lo que Vera esperaba. En aproximadamente dos años, Veloide Lifestyle Oy ha vendido más de 30.000 aceites para el cuero cabelludo a finlandeses.

El ejercicio fiscal de la empresa finaliza a finales de junio, y la facturación prevista para este año es de 550.000 euros y el beneficio operativo de 140.000 euros. El beneficio operativo de la empresa ha crecido de forma exponencial durante el último año. El año pasado, el beneficio operativo fue de 24.000 euros. En la práctica, los ingresos provienen de la venta de un solo producto: aceite para el cuero cabelludo.

De un estudio de 45 metros cuadrados a un espacio de oficina

Desde diciembre pasado, Vera ha estado aumentando su sueldo 3.000 euros al mes. Antes, solo le subía lo suficiente para llegar a fin de mes. Hasta finales de 2023, trabajó en una tienda de ropa, además de sus estudios y su propio negocio. La jornada laboral dura aproximadamente ocho horas, de nueve a cinco. Las responsabilidades de Vera abarcan desde la gestión de la empresa y el equipo hasta el empaquetado, la presentación y la comercialización de productos.

En mayo de este año, Vera adquirió una oficina y contrató al primer empleado a tiempo completo para la empresa. Además, hay otras tres personas en el equipo que trabajan para la empresa como emprendedores. El equipo de Veloide aún es lo suficientemente pequeño como para que cada empleado sea pan comido por ahora.

Antes de adquirir una oficina, Vera dirigió la empresa desde su propio apartamento de 45 metros cuadrados durante los primeros dos años. "Vivía entre cajas de cartón; prácticamente el almacén estaba en un nicho de dos habitaciones. Pero me acostumbré", concluye Vera.