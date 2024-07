El icónico integrante de las gimnastas de USA se llama Beacon: el golden retriever que les ayuda con su salud mental

Tras la renuncia de Simone Biles en 2020, la delegación de gimnasia artística ha puesto el foco en el cuidado de la salud mental de sus atletas, especialmente tras lo ocurrido en la carrera de Biles, que decidió retirarse en el punto más alto para cuidar de su salud.

Entre las iniciativas para mejorar el bienestar emocional de las gimnastas destaca la presencia de un nuevo miembro: Beacon, un golden retriever de cuatro años que se encarga de ayudar a las atletas.

Tras su aparición en los Juegos Olímpicos, Beacon ya se ha vuelto viral en redes sociales tras los vídeos en los que aparece interactuando con las gimnastas del equipo.

Jill Geer, directora de comunicaciones y marketing de USA Gymnasts, afirmó a USA TODAY: “Beacon no es el único perro. Hay varios otros perros, pero Beacon es 100% la estrella del espectáculo”. Incluso bromeó diciendo que Beacon necesitaría un agente porque las solicitudes para interactuar con él no paran de crecer.

Incluso superó los 24 mil seguidores en su Instagram donde aparece con distintos atletas a los que ayudo desde su figura como parte del staff norteamericano.

¿Qué hace Beacon?

Nacido en Michigan en febrero de 2020, Beacon fue adoptado a las ocho semanas de edad por Tracey Callahan Molnar, una ex entrenadora de gimnasia rítmica de 65 años.

Beacon es el segundo golden retriever que adopta, su anterior perra Tulsa fue registrada como animal de terapia lo que le animó a seguir ese camino con Beacon.

El rol de Beacon es proporcionar consuelo y relajación a las gimnastas en momentos de estrés, especialmente antes de las competiciones. Su habilidad para detectar el estrés y acercarse a las personas lo hace ideal para esta tarea.

“Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y, a veces, eso es bueno para nosotras, para que no pensemos demasiado en las cosas. Me distrae de la realidad del dolor”, expresó la gimnasta Shilese Jones a The Times.

La exentrenadora Molnar afirmó que ella y Beacon estaban realizando un gran trabajo para las atletas: “Sé que Beacon y yo estamos haciendo un trabajo importante. Qué maravilloso es tener la oportunidad de hacer esto y amar lo que hacemos. Estoy extremadamente orgullosa de él y ansío continuar brindando nuestro apoyo en París y más allá”, relató.

La iniciativa se materializó en febrero de 2023 durante un evento en Indianápolis. Aunque algunos eran escépticos al principio, muchos apreciaron la iniciativa una vez implementada y preguntaron por su continuidad.