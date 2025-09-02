Qué es el 'icing': La práctica con el coche que puede acarrear multas de 200 euros

Cada vez hay más facilidades para la compra y circulación de los vehículos eléctricos. Los puntos de recarga en las ciudades son algo habitual y los modelos eléctricos comparten carretera con los de combustión tradicional sin ningún problema.

Sin embargo, sí que hay algunas prácticas de los conductores de coches de gasolina y diésel que suponen un problema real para quienes tienen uno eléctrico enchufable y que ahora puede comportar sanciones de cantidades considerables.

Una de estas es el 'icing', una praxis que consiste en dejar el coche de combustión estacionado en los puntos de recarga reservados para sus primos eléctricos.

Para la DGT esto supone una infracción grave al impedir la recarga, un elemento indispensable para el funcionamiento de estos.

Si la autoridad del tráfico consigue demostrar que se ha efectuado de forma intencionada, las sanciones previstas pueden alcanzar los 200 euros, a partir de un mínimo de 100 euros.

La señal R-308 que las regula indica que de aparcar ahí se estaría obstaculizando ilegalmente la recarga y abre la opción a las multas.

En la actualidad, este 2025 está sirviendo como año de consolidación de las opciones eléctricas. Los datos muestran que en el primer semestre aumentó la venta de estos vehículos en un 30% respecto al mismo período del año 2024 en toda Europa, aunque en España el crecimiento es todavía mayor, con una subida del 67%.

Esto, unido a la voluntad de muchos ayuntamientos de eliminar a los coches de combustión de las calles y carreteras, han provocado que muchos conductores de las opciones tradicionales vean como se van eliminando aparcamientos en las grandes ciudades a favor de carriles bici o espacio para los viandantes y usen este tipo de espacios reservados para sus necesidades de párquing.