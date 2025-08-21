Icardi la vuelve a liar: pierde los papeles y le da un cabezazo a un guardia de seguridad

Mauro Icardi vuelve a estar en el centro de la polémica. El delantero argentino de Galatasaray fue captado en un centro comercial de Estambul agrediendo a un guardia de seguridad con un cabezazo. La escena, registrada por varios móviles de los presentes, se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

Más concretamente, el incidente se produjo cuando el futbolista paseaba junto a su pareja, la actriz Eugenia "China" Suárez, y sus hijos. Se encontraban en un contexto de gran aglomeración, ya que numerosos fans intentaban acercarse al delantero para conseguir fotos y autógrafos.

En medio de ese caos, el argentino trató de abrirse paso, pero su respuesta acabó derivando en una agresión que ha generado fuertes críticas. El momento de tensión surgió cuando un empleado de seguridad bloqueó el paso de la familia, lo que desencadenó la reacción del jugador.

El vídeo del incidente

En el vídeo difundido se observa cómo Icardi se encara con el trabajador y, acto seguido, le propina un cabezazo directo. La situación generó desconcierto y sorpresa entre los aficionados que se encontraban en el lugar.

Las reacciones en Turquía y en el ámbito internacional no han tardado en llegar. Mientras algunos seguidores comprenden el estrés que supone verse rodeado por decenas de personas, otros consideran "inaceptable" que un deportista de su talla recurra a la violencia.

El suceso llega justo después de que Icardi viviera un momento especial en lo deportivo: el pasado 15 de agosto regresó a los terrenos de juego tras casi nueve meses de baja y lo hizo marcando un gol en la victoria del Galatasaray frente al Karagümrük.

Por ahora, ni el club ni el entorno del jugador se han pronunciado oficialmente sobre lo sucedido. Sin embargo, el impacto mediático del vídeo ha abierto la puerta a especulaciones sobre posibles sanciones o consecuencias para el futbolista.

Lo cierto es que el incidente empaña el buen momento que atravesaba Icardi en lo deportivo y vuelve a poner en entredicho su comportamiento fuera de la cancha. La agresión ha dado la vuelta al mundo en pocas horas y deja en el aire cuál será la reacción del Galatasaray en los próximos días.