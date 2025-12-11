Ibuprofeno o paracetamol: El presidente de la FEFAC, Antoni Torres, indica qué medicamento es mejor cuando la gripe nos fastidia el día

El sistema sanitario español está empezando a tensionarse debido al aumento exponencial de los casos de gripe de los últimos días. De hecho, en Catalunya ya se ha aplicado la obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros sanitarios, hospitales y residencias para paliar el efecto de la enfermedad entre los más vulnerables.

Sin embargo, los expertos apunta a que lo peor todavía está por llegar y advierten de que el pico de contagios podría llegar la semana siguiente al carrusel a la Navidad, siendo el carrusel de reuniones de esta época como el principal campo de juego para los contagios.

En las últimas semanas se ha producido un aumento de casos de gripe, Covid-19 y VRS. / FREEPIK

Aunque la recomendación más útil es la vacunación, los expertos también tienen en cuenta otras soluciones para cuando empiezan a notarse los primeros síntomas. Así lo apunta el presidente de la Federación de Asociociaciones de Farmacias de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, en una intervención en 'El Món a RAC1'.

El experto se ha propuesto dar respuesta a la pregunta del millón, qué tipo de medicamentos son más efectivos contra los síntomas de la gripe para orientar a los potenciales futuros enfermos: "Si la persona pide un antigripal, dependerá de los síntomas que tenga porque los tratamientos son sintomáticos, para llevarlo mejor. Dependerá de cada caso, pero le dices que si no mejora en 'X' días, debe ir al médico. Las farmacias descongestionamos de forma importante a la atención primaria", aseguraba.

Una enfermera vacuna a una mujer contra la gripe y el covid. / EP

Así, lo importante es acudir a la farmacia para una primera exploración antes de acudir directamente a los centros de atención primaria, pues el profesional puede ayudar a orientar al enfermo cómo mejorar, dentro de los primeros estadios del contagio y siempre que no empeore la situación.

Qué tomar en caso de tener sintomatología gripal

Una de las preguntas más comunes cuando uno se topa con los primeros síntomas de gripe o resfriado, como la fiebre, es qué debe tomar para aliviar el malestar. Por eso, Torres elaboraba un decálogo rápido que puede ser muy útil en el momento más crítico.

"Entre 37 y 38 grados, que se llama febrícula, si no tienes enfermedades asociadas o eres vulnerable, se trata de un mecanismo de defensa del organismo. Si puedes pasar sin tomar nada más que una infusión o algo que alivie los síntomas, está bien, pero hay que controlarlo", iniciaba la explicación.

Un farmacéutico dispensa paracetamol genérico. | Marta F. Jara / ·

Por lo tanto, el paracetamol es una de las soluciones más efectivas en estos momentos, según especifica. "Hay tres medicamentos: la aspirina, el paracetamol y el ibuprofeno. Pueden tener tres características que son el antitérmico, el analgésico y el antiinflamatorio. La aspirina sería útil porque ataca las tres ramas, pero en un proceso vírico mejor no tomarla porque aumenta el peligro de sufrir el síndrome de Reye, que sobre todo afecta a los niños", comentaba, ya que sus efectos pueden ser incompatibles con la salida del virus.

"Con gripe iríamos con el paracetamol y el ibuprofeno", comenta, aunque "el más inocuo para el organismo es el paracetamol de 650 gramos. Si con esto pasas, no hace falta ir al ibuprofeno. Sin embargo, de necesitarlo, hay que tomar el de 400 gramos porque el riesgo de hemorragias o problemas digestivos que provoca el ibuprofeno es mayor que el del paracetamol y tienen el mismo efecto", recomendaba Torres.