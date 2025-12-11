Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuardiolaReal Madrid Manchester CityKluivertClasificación ChampionsRivaldoHenryCruces ChampionsViniciusXabi AlonsoPremier Padel BarcelonaSuperordenador ChampionsSanciones Real MadridPróximo partido BarcelonaAthletic ClubRonceroManolo LamaEmparejamientos Copa del Rey
instagramlinkedin

Salud

Ibuprofeno o paracetamol: El presidente de la FEFAC, Antoni Torres, indica qué medicamento es mejor cuando la gripe nos fastidia el día

El experto responde a la pregunta del millón y da una serie de claves para soportar el malestar del resfriado o la gripe que afecta a tanta gente en estas fechas

Antoni Torres, presidente de la FEFAC, comenta qué tomar cuando tienes los primeros síntomas de la gripe.

Antoni Torres, presidente de la FEFAC, comenta qué tomar cuando tienes los primeros síntomas de la gripe. / SPORT

Pol Langa

Pol Langa

El sistema sanitario español está empezando a tensionarse debido al aumento exponencial de los casos de gripe de los últimos días. De hecho, en Catalunya ya se ha aplicado la obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros sanitarios, hospitales y residencias para paliar el efecto de la enfermedad entre los más vulnerables.

Sin embargo, los expertos apunta a que lo peor todavía está por llegar y advierten de que el pico de contagios podría llegar la semana siguiente al carrusel a la Navidad, siendo el carrusel de reuniones de esta época como el principal campo de juego para los contagios.

En las últimas semanas se ha producido un aumento de casos de gripe, Covid-19 y VRS.

En las últimas semanas se ha producido un aumento de casos de gripe, Covid-19 y VRS. / FREEPIK

Aunque la recomendación más útil es la vacunación, los expertos también tienen en cuenta otras soluciones para cuando empiezan a notarse los primeros síntomas. Así lo apunta el presidente de la Federación de Asociociaciones de Farmacias de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, en una intervención en 'El Món a RAC1'.

El experto se ha propuesto dar respuesta a la pregunta del millón, qué tipo de medicamentos son más efectivos contra los síntomas de la gripe para orientar a los potenciales futuros enfermos: "Si la persona pide un antigripal, dependerá de los síntomas que tenga porque los tratamientos son sintomáticos, para llevarlo mejor. Dependerá de cada caso, pero le dices que si no mejora en 'X' días, debe ir al médico. Las farmacias descongestionamos de forma importante a la atención primaria", aseguraba.

Una enfermera vacuna a una mujer contra la gripe y el covid.

Una enfermera vacuna a una mujer contra la gripe y el covid. / EP

Así, lo importante es acudir a la farmacia para una primera exploración antes de acudir directamente a los centros de atención primaria, pues el profesional puede ayudar a orientar al enfermo cómo mejorar, dentro de los primeros estadios del contagio y siempre que no empeore la situación.

Qué tomar en caso de tener sintomatología gripal

Una de las preguntas más comunes cuando uno se topa con los primeros síntomas de gripe o resfriado, como la fiebre, es qué debe tomar para aliviar el malestar. Por eso, Torres elaboraba un decálogo rápido que puede ser muy útil en el momento más crítico.

"Entre 37 y 38 grados, que se llama febrícula, si no tienes enfermedades asociadas o eres vulnerable, se trata de un mecanismo de defensa del organismo. Si puedes pasar sin tomar nada más que una infusión o algo que alivie los síntomas, está bien, pero hay que controlarlo", iniciaba la explicación.

Un farmacéutico dispensa paracetamol genérico. | Marta F. Jara

Un farmacéutico dispensa paracetamol genérico. | Marta F. Jara / ·

Por lo tanto, el paracetamol es una de las soluciones más efectivas en estos momentos, según especifica. "Hay tres medicamentos: la aspirina, el paracetamol y el ibuprofeno. Pueden tener tres características que son el antitérmico, el analgésico y el antiinflamatorio. La aspirina sería útil porque ataca las tres ramas, pero en un proceso vírico mejor no tomarla porque aumenta el peligro de sufrir el síndrome de Reye, que sobre todo afecta a los niños", comentaba, ya que sus efectos pueden ser incompatibles con la salida del virus.

Noticias relacionadas y más

"Con gripe iríamos con el paracetamol y el ibuprofeno", comenta, aunque "el más inocuo para el organismo es el paracetamol de 650 gramos. Si con esto pasas, no hace falta ir al ibuprofeno. Sin embargo, de necesitarlo, hay que tomar el de 400 gramos porque el riesgo de hemorragias o problemas digestivos que provoca el ibuprofeno es mayor que el del paracetamol y tienen el mismo efecto", recomendaba Torres.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La última evidencia de la separación entre Pep Guardiola y Cristina Serra al descubierto
  2. De ser una mítica actriz y cantante, a verse arruinada: 'He tenido que recurrir a Cáritas
  3. Ya es oficial: los españoles sufrirán un recorte en las nóminas de 2026
  4. Maxi López revela cómo eran las salidas nocturnas junto a Ronaldinho en Barcelona
  5. Los rumores se confirman: Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo juntos
  6. Juan Antonio Martín, experto en quitar barrigas: 'Este es el tiempo que tienes que caminar para perder un kilo de grasa
  7. No es el Botafumeiro: El restaurante en Barcelona elegido por Deco para cenar con Saviola, Maicon y el hijo de Laporta
  8. Los hermanos Márquez estrenan los Audi más exclusivos jamás fabricados: ¡solo existen dos!

El Supremo abre juicio oral contra Ábalos y Koldo por la venta de mascarillas y les impone una fianza de 60.000 euros

El Supremo abre juicio oral contra Ábalos y Koldo por la venta de mascarillas y les impone una fianza de 60.000 euros

Ibuprofeno o paracetamol: El presidente de la FEFAC, Antoni Torres, indica qué medicamento es mejor cuando la gripe nos fastidia el día

Ibuprofeno o paracetamol: El presidente de la FEFAC, Antoni Torres, indica qué medicamento es mejor cuando la gripe nos fastidia el día

Antxon Alonso, alias 'Guipuchi', el constructor clave de la trama Cerdán que ayudó a Sánchez a ganar la moción de censura

Antxon Alonso, alias 'Guipuchi', el constructor clave de la trama Cerdán que ayudó a Sánchez a ganar la moción de censura

Los trabajadores tienen una nueva buena noticia para 2026: Este es el permiso extra que llegará a partir del Año Nuevo

Los trabajadores tienen una nueva buena noticia para 2026: Este es el permiso extra que llegará a partir del Año Nuevo

Así fue la detención de Natalio Grueso en Portugal el que fue director del Centro Cultural Niemeyer

Así fue la detención de Natalio Grueso en Portugal el que fue director del Centro Cultural Niemeyer

Cancha Solidaria Endesa

El momento en el que EE.UU. incauta el mayor buque petrolero frente a Venezuela

El momento en el que EE.UU. incauta el mayor buque petrolero frente a Venezuela

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "De cara al fin de semana podría formarse..."

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "De cara al fin de semana podría formarse..."