Ibiza se plantea poner fin al fútbol en el patio de las escuelas por sexista: La propuesta que espera terminar con "una práctica deportiva tóxica"

Todo el mundo ha sido niño alguna vez y si eras uno de esos que no podía esperar a llegar a la hora del patio para jugar con la pelota, la información que llega desde Ibiza te sorprenderá especialmente. Según la propuesta de Unidas Podemos y PSOE en la isla balear, el fútbol podría tener los días contados en las escuelas, ya que se considera una práctica que discrimina a las niñas y no juega a favor de la educación que se pretende ofrecer.

"Tradicionalmente, los campos de fútbol ocupan hasta el 80% del patio, ocupando el centro y siendo utilizados mayoritariamente por los niños, mientras que las niñas quedan relegadas a los márgenes", comentaba al respecto a una de las ideólogas, Angie Roselló (UP).

Niños jugando en un patio de un colegio en Barcelona. / Jordi Cotrina

En su lugar, la sugerencia plantea la opción de cambiar los terrenos de juego escolares por "espacios de juego colectivos mixtos", eliminando cemento e impulsando mayores zonas verdes con vegetación, "plantando árboles que generen sombra natural y crear zonas frescas con agua, convirtiendo los patios en refugios climáticos contra el calor extremo".

Por este motivo, Roselló considera el fútbol "un problema" y asegura que ya se le ha puesto cerco en algunos colegios: "Las peleas de los niños solo pasan en el fútbol, no he visto otro deporte donde haya más hooligans y más hostias, en el baloncesto no lo he visto", añadía.

También demonizó el fútbol Antonio Lorenzo, el portavoz socialista: "El fútbol es una práctica deportiva tóxica. Genera problemas de convivencia graves, porque los niños imitan lo que ven, cosa que no ocurre con el baloncesto", resaltaba sobre el comportamiento de los estudiantes cuando juegan.

Reacciones en contra

Contrariamente, la concejala de Educación del PP, partido que gobierna en la isla, Eva Prats, expuso una visión completamente opuesta a la de la oposición: "El fútbol no es el problema y fomentar cualquier tipo de deporte es positivo", comentaba al respecto, además de que "las niñas también pueden jugar a fútbol" en el patio.

La oposición propone patios 'igualitarios' con más areas verdes. / Cristina Calderer

En la publicación en X de la propia Roselló, la mayoría de comentarios expresan su malestar con la propuesta: "Los patios de los colegios se diseñan de la manera que están para aprovechar el espacio al máximo. Si el fútbol ocupa el espacio es porque es el deporte más seguido por los chavales", comentan.

Otro le pide su opinión acerca de que "las chicas jueguen al fútbol, también, o al voley, por qué no les inculcáis hacer deporte, en vez de estar en corrillos cotilleando". Sea como sea, la realidad es que de momento solo se trata de una propuesta y falta por ver la aceptación entre la clase política y social en Ibiza.