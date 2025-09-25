Ibai VS. Joan Garcia: La tanda de penaltis definitiva que termina con un sorprendente resultado

El portero del FC Barcelona, Joan Garcia, y el creador de contenido e 'influencer', Ibai Llanos, han protagonizado el último vídeo del vasco en el que se enfrentan en una tanda de penaltis y que ha publicado este jueves en sus redes sociales.

Ibai ha completado uno de los cambios físicos más impresionantes entre los famosos y ahora es común verle haciendo retos y juegos deportivos que antes no era capaz de llevar a cabo. Su unión con el fútbol, además de ser aficionado desde niño (y fanático del Real Madrid), se materializó con la creación de Ronin FC, su club, que juega actualmente en la Cuarta División Catalana.

"Voy a tirarle cinco penaltis al portero titular del Barcelona, Joan Garcia" empieza el documento. "Seguro que alguna vez os habéis hecho esta pregunta, un ser humano promedio, ¿cuántos penaltis es capaz de meterle a uno de los mejores porteros de LaLiga?", añade el 'streamer'.

Joan Garcia debutó en la Champions con una gran actuación / VALENTÍ ENRICH

"¿Cuántos crees que te meto?", pregunta Ibai a un confiado Joan: "Uno y mira, porque me dejo". El portero de Sallent está siendo una de las figuras del arranque de temporada azulgrana con actuaciones importantes que han servido para salvaguardar la meta culé tanto en liga como en Champions, registrando un media de 2,4 paradas por partido, con un total de 12.

El primero de los lanzamientos desde los 11 metros lo para sin demasiadas dificultades, apostando por ir a su derecha: "Ni me he tirado", recalca el portero. En cambio, en el segundo lanzamiento Ibai mete un auténtico golazo por la escuadra que pilla desprevenido al portero del Barça.

En el tercero, Ibai vuelve a sorprender lanzando a la izquierda de Joan: "¡Ai!... Qué cabrón", reconoce el mérito. El cuarto penalti lo lanza por el centro y por encima de la estirada de Joan, poniendo el 3 a 1 a favor del bilbaíno: "Me debería haber dedicado al fútbol, pero la lesión de rodilla me mató", comenta en broma.

El último sigue la misma línea y supera al guardameta, sentenciando el reto a favor de Ibai, que asegura "no tener palabras" y lanza una llamada de emergencia al club de sus amores: "Real Madrid, Florentino... estoy libre".

Incluso el propio jugador del Barça reconoce el talento del 'streamer': "Me has tirado los mejores penaltis que me han chutado en la vida", por eso bromea con que "va a llamar para que le lleven para ahí", el fútbol profesional.