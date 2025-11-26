Ibai repasa la infancia de Leo Messi en su barrio en Argentina y su maestra revela cómo le sacaba del recreo: "Vamos Leo, que Maradona hay uno solo"

El nombre de Leo Messi ha vuelto a sonar en la órbita azulgrana debido a su visita 'secreta' al Spotify Camp Nou de hace unas semanas y a su entrevista exclusiva con SPORT donde confirmaba su añoranza de su vida en Barcelona y los años con la camiseta del Barça.

Leo llegó a la Ciudad Condal con 13 años y pasó más de la mitad de su vida en Catalunya, aunque tuvo tiempo de acudir a la escuela primaria en su Argentina natal. Natural de Rosario, su casa de niño se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los aficionados argentinos y los amantes al fútbol en general.

Ahora ha sido Ibai Llanos quien ha visitado su barrio y ha repasado la infancia del futbolista desde Argentina, en un vídeo donde ha podido acudir a su colegio junto con el también creador de contenido, Lautaro Del Campo, 'La Cobra'.

Messi, durante un encuentro en el Camp Nou / DAVID RAMIREZ / David Ramirez

Un barrio dedicado a Messi

"A medida que nos ibamos acercando a su primera casa no parábamos de ver murales de Leo Messi y agradecimientos", comenta el 'streamer' vasco. Aunque en la actualidad no vive nadie, la propiedad sigue siendo de los Messi y está cuidada: "Dicen que de vez en cuando el hermano viene".

En el barrio hay un atril donde se muestra el 'Circuito Messi' para no perderse ninguna de las ubicaciones en las que el exjugador del Barcelona transitó de chico.

Una de estas ubicaciones es la escuela General Las Heras, que también tiene un mural del argentino celebrando un gol con la selección albiceleste: "El colegio no ha cambiado mucho respecto a cuando venía Lionel", apunta su actual directora, María José.

"Messi no iba al fondo, iba adelante del aula", aunque el motivo es que "al fondo van los más altos" y Leo no destacaba por eso. Sobre su etapa escolar, comenta que tenía todas las asignaturas aprobadas y era constante en cuanto a la asistencia: "No faltaba nunca, terminó séptimo grado con una sola inasistencia", revela, además de que "tenía un 10 en educación física".

Muestran el lugar de recreo en el que jugaba a fútbol con sus compañeros de clase, en unos arcos que usaban de portería: "Cuando tocaba el timbre para regresar a las aulas Leo quería seguir jugando permanentemente y a veces había que ir a buscarlo al recreo", recuerdan las maestras.

Lo más curioso de la visita es la revelación de la frase que le decía su profesora para reñirle por no atender a la campana del patio: "Vamos Leo, que Maradona hay uno solo", aunque más tarde ella misma reconocía que "se equivocó".

Con el tiempo, se ha demostrado que aquella maestra no iba tan desencaminada, ya que el actual líder del fútbol argentino ha superado al ídolo anterior en cuanto a títulos y constancia. Quién es mejor entre los dos queda para debate en otro artículo.