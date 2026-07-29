Ibai Llanos revela la conversación que mantuvo con Cristiano Ronaldo tras la' Velada del Año VI': "Se me cortó la respiración"

'La Velada del Año VI' sigue dando mucho de qué hablar. Uno de los combates que más expectación generó fue el de Edu Aguirre, colaborador de 'El Chiringuito', y Gastón Edul, periodista argentino. La audiencia de Ibai Llanos tenía la esperanza de que Cristiano Ronaldo acudiera a La Cartuja, pero finalmente apareció en un vídeo grabado en el que se le veía viendo pelear al tertuliano de 'El Chiringuito'.

El vídeo se proyectó durante la presentación, en la que, además, salió al ring de boxeo junto a Taburete al ritmo de 'Vino y cemento'. El combate lo dominó de principio a fin el colaborador de 'El Chiringuito', aunque venció por decisión dividida, con cuatro votos a favor de él y uno a su contra.

Al día siguiente de 'La Velada del Año VI', Aguirre llamó a Llanos, justamente cuando estaba con el jugador Al-Nassr, tal y como contó ayer el creador de contenido en un directo de Twitch.

Edu Aguirre, en 'La Velada del Año VI' / Instagram

El streamer empezó explicando que "recibí un mensaje de WhatsApp de Edu Aguirre que decía: 'Llámame, es urgente'. Se me cortó la respiración. Pensé: 'Se ha muerto alguien'. No sé si hay alguien en el chat al que le pase lo mismo, pero cuando alguien te dice 'llámame, es urgente', pienso que ha pasado una desgracia".

En primer lugar, Aguirre le aseguró que "el evento fue espectacular", a lo que Llanos comentó: "Le respondí que sí, que había quedado muy contento, que había cosas que mejorar, pero que había sido un espectáculo".

Minutos después, el colaborador de 'El Chiringuito' le pasó a Cristiano Ronaldo: "Ibai, ¿cómo estás, amigo? Espectacular. Luces, artistas, combates... Me quedé cinco horas viéndolo".

Edu Aguirre ganó a Gastón Edul / SPORT

El creador de contenido reconoció que "no me lo podía creer", a lo que le contestó: "Cristiano, qué ilusión. '¿Lo viste?' Me dijo que sí, que había estado viendo el combate de Edu y todo el evento. Me felicitó y me dijo que era un crack".

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"Colgué la llamada y Georgina me siguió en Instagram. Cristiano todavía no, sigo esperando", concluyó en su canal de Twitch.