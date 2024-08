Ibai Llanos muestra su cambio físico tras cinco días de vacaciones

Ibai Llanos no ha tenido reparo en hablar sobre su cambio físico en redes sociales. El streamer vasco ha intentado cumplir su objetivo en varias ocasiones, pero siempre ha terminado dejándolo. Antes de jugar la final de la Kings League World Cup con su equipo, Porcinos, prometió cumplir lo que dijera el comentario con más 'me gusta'.

El comentario que más apoyo recibió en la publicación es que realizara de verdad un cambio físico. Esta vez, parece que el creador de contenido está confiando en abandonar el sedentarismo y combinar una buena alimentación con ejercicio físico. Para demostrar que continúa con su objetivo, Ibai publica cada día un breve vídeo con su entrenamiento.

Sin embargo, en los últimos días ha disfrutado de unas vacaciones en Ibiza junto a sus amigos, desapareciendo de las redes sociales por un tiempo. Ahora, ha regresado y ha explicado cómo han sido sus días sin compartir contenido. Aunque ha sido complicado respetar la dieta, cree que en líneas generales se ha portado bien.

"La verdad que hoy no tenía ganas de entrenar. Me he despertado a las 4:00 AM para coger un vuelo y habrá dormido en total una hora y media. Me apetece un mes tranquilo, sin viajes, en mi casa y cumpliendo con la dieta y el entrenamiento," explicaba en un TikTok.