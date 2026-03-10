Ibai Llanos, sobre sus inversiones: "Un porcentaje de mis ingresos vienen de las marcas"

Ibai Llanos ha vuelto a acaparar las miradas de todos tras anunciar los combates de 'La Velada del Año VI'. El creador de contenido saltó a la fama en 2020, coincidiendo con la pandemia, cuando impulsó su popularidad gracias a sus directos en Twitch. Una de las claves de su éxito ha sido su capacidad para generar ingresos a partir de su contenido y uno de ellos ha sido gracias a 'La Velada del Año'.

Sobre sus inversiones, el streamer se sinceró en una entrevista al medio 'Marketing Directo', donde desveló que no todas las marcas encajan con el tipo de contenido que lleva a cabo: "Hay marcas con las que prefiero no trabajar por diferentes motivos".

"Sobre todo busco una marca que me pueda aportar algo a nivel de contenido", reconoció el creador de 'La Velada del Año'. Por esta razón, destapó que el aspecto económico es esencial, ya que "muchos de los contratos que cerramos con marcas es para invertir en nuestros propios proyectos".

"Necesito que me aporten algo a nivel de contenido para que, cuando mi audiencia vea la colaboración, entienda que tiene sentido. Si no, es cuando se percibe la acción como algo negativo, tanto para la marca como para mí", confesó el creador de contenido.

Como ejemplo, el vasco destacó su participación en 'La Manotón de MediaMarkt' como un buen ejemplo de lo que hay que hacer: "Es un evento que se asemeja mucho a un vídeo que podría hacer yo en YouTube. Me han pedido que sea el host y me siento cómodo, porque conecta con mi estilo. Además, MediaMarkt me está apoyando en un proyecto personal importante, y cuando una marca confía así en mis ideas, me apetece más colaborar con ella".

Quiso dejar claro que "ahora mismo, un gran porcentaje de mis ingresos viene de las marcas". No obstante, destacó que "es cierto que también se puede ganar dinero con directos o vídeos en YouTube", aunque advirtió que "las colaboraciones son fundamentales".

En ese momento de la entrevista, Ibai recordó una frase de Pepe Domingo Castaño que decía "las marcas no son un enemigo, son un amigo": "Es verdad. Las marcas, cuando entienden lo que hacemos, son un aliado total del creador de contenido".

"Cuando la publicidad se integra bien, se hace con cabeza, puede quedar algo muy chulo", destapó. Es evidente que el patrimonio del vasco seguirá aumentando, ya que no deja de crecer.