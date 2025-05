Ibai Llanos se gasta 2.000 euros en una pizza y deja esta crítica

Ibai Llanos siempre se ha caracterizado por ser el hombre de los retos. Poco a poco fue ganando protagonismo en el mundo de los 'youtubers' y 'streamers' hasta lograr ser el número uno.

Sin embargo, la percepción del vasco ha cambiado totalmente, ya que ahora mismo prefiere centrarse en sí mismo y empezar a delegar a gente de su entorno más cercano. Por este motivo, ya no hace directos en Twitch, pero sigue realizando vídeos para YouTube o TikTok.

Ahora, el streamer vasco ha subido un vídeo totalmente distinto a los que publica normalmente. Llanos ha decidido probar la pizza más cara del mundo para compartir su opinión con todos sus seguidores.

Esta pizza se puede encontrar en un restaurante de Nueva York. El creador de contenido empieza diciendo en el vídeo que "esta pizza me ha costado 2.000 €, es la pizza más cara del mundo, merecerá la pena, seguro que no".

A continuación, desvela todos los ingredientes que contiene: "Tiene 24 quilates de oro, tiene foie grass, tiene caviar, tiene trufas, tiene una masa de tinta de calamar negro y unas florecitas para decorarlo".

Llanos reconoce que "tiene muy buena pinta, la verdad es que en absoluto", además bromeó pidiendo que todos sus seguidores le den 'like' al vídeo para "compensar lo que me ha costado este vídeo".

Tras probar la pizza, el streamer asegura que "cada trozo cuesta 300 €. Sorprendentemente está buena para la pinta que tiene, sabe muchísimo a foie grass, muchísimo, y a caviar".

No obstante, deja muy claro que no volvería a repetir la experiencia: "Me han timado". Los usuarios han reaccionado con humor, comentando cosas como: "Se tiene que estar descojonando el cocinero" o "Como para dejar los bordes de pizza".