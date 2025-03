Ibai Llanos desvela el motivo por el que no celebrará 'La Velada del Año V' en el Bernabéu: "Si Florentino me dice..."

Tras el gran éxito de 'La Velada del Año', Ibai Llanos vuelve con una nueva edición que se celebrará el próximo sábado 26 de julio de 2025 en La Cartuja, Sevilla, con una capacidad para 70.000 personas.

'La Velada del Año 5' durará unas siete horas y enfrentará a catorce streamers y creadores de contenido en combates de boxeo: Pereira vs Rivaldios; Perxitaa vs Gaspi; Abby vs Roro; Andoni vs Carlos Belcast; Arigeli vs Alana; Viruzz vs Tomás Mazza y TheGrefg vs WestCol.

La cuarta edición se celebró en el Estado Santiago Bernabéu, y hace unos días, Ibai señaló que tenía claro que 'La Velada del Año V' la quería llevar a cabo en un estadio de más de 50.000 personas.

Tras conocer eso, el streamer vasco explicó que no le parecía mala idea volver a celebrar su evento en el campo del Real Madrid: "Me da un poco de miedo, porque nunca he repetido estadio, pero si repites, pues que sea el Bernabéu".

Sin embargo, no se fiaba de que pudieran cancelárselo: "Está esa inseguridad que le ha pasado a Lola Índigo y no sé si le pasará a Aitana, que uno no sabe si le van a cancelar el evento. Yo no tengo una gira por hacer que me permita ir a Valencia, Bilbao... Yo si me cancelas La Velada y Florentino me dice que no se hace este año, se hace el que viene me quedo sin evento. Los boxeadores que llevan seis meses entrenando me dicen me cago en tu madre".

Aun así, Ibai no ha cerrado la puerta y puede ser que en un futuro vuelva a celebrar una nueva edición en el Santiago Bernabéu.