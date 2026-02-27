Ibai Llanos, desesperado tras el revuelo generado por su expediente de la CNMC: "¡La madre que me parió!"

No están siendo días fáciles para Ibai Llanos después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le abriese un expediente al considerar que incumplió una infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual. La multa a la que se enfrenta oscila entre los 30.000 y los 750.000 euros, aunque depende de la cuantía de los ingresos devengados por el presidente de Porcinos.

Después de que 'El Mundo' publicase la noticia en sus redes sociales, Ibai no dudó un segundo en dar la cara y responder públicamente al medio de comunicación. "¿Cómo le haces esto a un hermano? @sanchezcastejon", bromeó. En ese momento, se desconocía el motivo de la infracción, pero el streamer lo contó: "Es por la presentación de artistas de la Velada 2025 que salían latas de Coca-Cola y no puse el #publi".

La noticia se difundió en cuestión de segundos y una cuenta 'fake', @quintoestado, en X compartió unas declaraciones del creador del contenido: "Esos 750.000€ me los saco haciendo un simple anuncio de Donettes". Una afirmación totalmente falsa, pero el tuit obtuvo más de 2,5 millones de visualizaciones, generando más de 80 comentarios y 4 mil 'likes'.

Tras el revuelo generado por el mensaje publicado por @quintoestado, Ibai contestó diciendo: "2 millones de impresiones y cientos de miles de insultos que se han creído estas declaraciones inventadas de una cuenta que se dedica a hacer coñas y bromas".

El creador de contenido no dudó en mostrar su malestar: "¡La madre que me parió!". Asimismo, expuso que "luego nos indignamos cuando nuestro padre se cree vídeos de la IA y somos peores".

El tuit de Ibai no pasó desapercibido y un usuario escribió: "Yo no sabía si eran reales, y había asumido que en caso de serlas había sido una coña sacada de contexto. Pero estamos en X, aquí lo de pararse a pensar...".

A lo que Llanos contestó: "Una cuenta pone una foto mía. Pone entre comillas algo. Y ya es real. Mira te pongo un ejemplo: Ibai Llanos se pronuncia ante la multa: 'Me lo iba a gastar todo en porros. Por eso me jode. Pero soy rico, me la suda'".

El motivo por el que el presidente de Porcinos dio la cara fue porque "me he metido a leer los comentarios y el 95% se lo ha creído. Otro tío por ahí diciendo que antes molaba más y a ver si la palmo. Que mañana más tranquila". Después de estas declaraciones, Ibai quiso poner punto final a la polémica.