Ibai Llanos, sobre los cánticos contra Pedro Sánchez en la Velada del Año 5: "No lo escuché"

Ibai Llanos no se cansa de hacer historia. Y quiere más. La Velada del Año 5 fue un éxito rotundo, a pesar de que se estaba generando mucho runrún sobre si iba a ser capaz de superar los datos de audiencia de la última edición. No obstante, el creador de conseguido tocó el cielo de La Cartuja tras conseguir un nuevo récord en Twitch: 9.33 millones de espectadores conectados.

El vasco vivió una noche inolvidable en Sevilla con actuaciones musicales espectaculares, pero también con combates de boxeo de alto nivel. Como ya es costumbre, la Velada del Año siempre genera mucha resaca emocional.

Uno de los temas que ha querido tratar es sobre los cánticos que hubo contra Pedro Sánchez, presidente de España, y lo hizo en el directo de su amigo Karchez.

Primero de todo, el amigo del vasco quiso aclarar desde un inicio que "yo no escuché eso". Aunque, Llanos desveló que "creo que ocurrió", pero "yo no lo escuché, te lo digo de verdad".

Karchez confesó que "sí se gritó lo de Pedro Sánchez, pero yo voy a decir algo: 'Yo estaba en pista y no escuché nada en mi lado'". Aparte, bromeó diciendo que no habrá un técnico de sonido pendiente únicamente de los cánticos contra el político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

"No lo escuchó de todo el mundo, no sería para tanto", aclararon. Por esta razón, Llanos contó que "si no lo gritas suficiente no se va a colar en el streaming", ya que solo pasaría si es "un abucheo de 40.000 personas".

El creador contenido vasco es consciente de que ocurrió por un vídeo que circula en redes sociales: "Está grabado, pero lo has de gritar a toda ost*a para que aparezca en el stream".

A pesar de este incidente, Llanos se mostró muy satisfecho por la Velada del Año 5. Tanto que ya está pensando en cómo será la siguiente edición. Ya hay dos nombres encima de la mesa para el 'main event': IlloJuan y El Xokas.