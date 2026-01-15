Ibai, sobre el éxito de la Casa de los Gemelos: "Los de Telecinco deben de estar muy jodidos"

‘La Casa de los Gemelos’ se convirtió en el reality show más mediático de todo 2025. Un formato con claras similitudes a ‘Gran Hermano’, pero adaptado a lo que demanda la audiencia actual: espontaneidad, naturalidad y ausencia de guiones. El programa, producido por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como ‘Zona Gemelos’, ha irrumpido con fuerza en el panorama audiovisual por su planteamiento radicalmente libre, sin normas estrictas ni estructuras tradicionales.

El impacto del formato fue inmediato. Los concursantes protagonizaron uno de los momentos más comentados del año al dar las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid en directo a través de YouTube. Además, el programa registró cifras de audiencia para enmarcar, superando el millón de espectadores simultáneos durante su emisión 24 horas, un hito sin precedentes para un reality emitido exclusivamente en ‘streaming’.

El fenómeno no pasó desapercibido para los grandes creadores de contenido. Jordi Wild e Ibai Llanos, dos de los youtubers más influyentes de España y con entre 12 y 13 años de experiencia en el sector digital, analizaron el éxito del programa en plataformas de ‘streaming’ durante una conversación en The Wild Project.

La Casa de los Gemelos, mejor que Gran Hermano

“Lo de ‘La Casa de los Gemelos’ es una revolución, es un ‘Gran Hermano’ en ‘streaming’”, comentó Jordi Wild, destacando la capacidad del formato para adaptar un concepto clásico a los nuevos hábitos de consumo, donde el directo y la interacción constante son claves.

Ibai Llanos fue más allá y apuntó al público objetivo del programa: “Siento que es para el público que no estaba viendo ‘Gran Hermano’, han tenido más éxito que ellos. Es el primer gran reality que se hace en España. Estaba ‘la casa de Alofoke’ también, pero en España sí”. Una reflexión que subraya el cambio generacional en la forma de consumir entretenimiento.

Sin embargo, el éxito mediático no siempre va acompañado de rentabilidad económica. A pesar de las cifras de audiencia, los propios creadores de ‘La Casa de los Gemelos’ reconocieron que el proyecto no ha sido rentable, al menos por ahora. “Solo de YouTube porque no había patrocinadores, ni sponsors, ni nada y ha sido una ruina absoluta”, explicaron.

¿Un producto rentable?

Según detallaron, las pérdidas superan los 250.000 euros, aunque matizaron el impacto emocional del proyecto. “Ruina absoluta tampoco, porque nos hemos ganado el corazón de la gente”, señalaron, poniendo en valor la comunidad creada alrededor del formato.

Tras estas declaraciones, Nacho Pla lanzó una pregunta directa: “¿No os arruináis?”. La respuesta fue clara y sincera: “Hay un colchón porque llevamos muchos años trabajando, con nuestros ahorros, y tirando de ahí. Dios quiera que nos forre de dinero”. Un ejemplo más de cómo la nueva industria del entretenimiento digital se mueve entre el riesgo económico y el éxito cultural, con The Wild Project como escaparate del debate sobre el futuro de los grandes formatos en ‘streaming’.

The Wild Project, el ejemplo del éxito

El pódcast de Jordi Wild se ha consolidado como uno de los mayores fenómenos del contenido digital en España. El podcast acumula millones de visualizaciones mensuales, episodios que superan con facilidad el millón de reproducciones en YouTube y una comunidad fiel en plataformas como Spotify, donde se sitúa de forma recurrente entre los programas más escuchados.

En términos económicos, The Wild Project es también un caso de éxito. Aunque Jordi Wild no ha hecho públicas cifras exactas, las estimaciones del sector sitúan los ingresos anuales del podcast en varios millones de euros, combinando publicidad en YouTube, acuerdos con Spotify, patrocinios integrados y contenido de marca. Algunos episodios superan con facilidad los 2 y hasta 5 millones de visualizaciones, lo que convierte cada capítulo en un activo publicitario de alto valor. A esto se suma la estabilidad del formato, que le permite generar ingresos recurrentes sin grandes costes de producción, consolidándose como uno de los proyectos más rentables del ecosistema digital en España.