Ibai cuenta la vergonzosa anécdota de cómo conoció a Messi: “Leo dónde está el baño, me hago caca”

Hoy se cumplen cuatro años de la icónica foto que Ibai Llanos y Leo Messi se hicieron juntos. Allá por 2021 y en tiempos de postpandemia, el 'streamer' más famoso de España, por no decir del mundo, conoció por sorpresa a la estrella del fútbol argentino. La historia tras la imagen de aquél encuentro, que ha protagonizado miles de 'memes' durante estos años, no se conocía hasta hoy.

A través de su cuenta de Instagram, Ibai ha compartido con sus seguidores un vídeo en homenaje al cuatro aniversario de ese gran día. Con motivo de celebrarlo y recordarlo con cariño, el creador de contenido ha relatado con pelos y señales todo lo sucedido aquél día.

Lo que nadie esperaba es que el 'streamer' fuera tan explíctio, hasta el punto de contar algo totalmente vergonzoso: "Me da muchísima vergüenza, pero nunca lo conté", admite nada más comenzar el vídeo. El contexto lo tiene claro, y advierte importancia en el relato de los hechos: el Kun Agüero acababa de fichar por el Barça justo cuando, poco después, Messi anuncia su retirada.

"Había venido también en parte por jugar con Messi", cuenta Llanos sobre la situación que se encontró Agüero, para quién fue un 'palo' enterarse de la marcha del 10 del Barça. Fue un día después de toda esa vorágine que Agüero escribió a Ibai para cenar juntos. A lo que él pensó: "Debe estar triste, pues vamos".

El 'streamer' empezó a notar que algo no era normal cuando llegó al lugar de la cena: "Veo que hay un montón de Paparazzi. [...] Entramos al 'restaurante', yo no tenía ni idea de dónde estaba... Pedazo restaurante, pedazo de árbol, una casa espectacular... [...] Camino cinco pasos y viene la madre del Kun, y me dice: 'oye amigo, vos vas a disfrutar mucho'". Ante esa situación, las expectativas de Ibai estaban por las nuves, claro, pero lo que jamás podría imaginarse es que en realidad no estaba en un restaurante de lujo, sino en la mismísima casa de Leo Messi.

La fiesta en casa de Messi y una urgencia de baño: "Me estoy cagando"

"Me encuentro a Leo Messi con una camiseta de Batman, en chanclas y con un pantalón rojo", relata el 'youtuber' antes de desvelar lo que realmente sucedía en aquél momento: "Era la cena de despedida de Leo Messi". En ella, se encontraban celebridades de todo tipo, como sus compañeros Busquets y Jordi Alba, quienes bromearon con Ibai: "Qué hace un madridista como tú por aquí".

Una vez ubicado, pasaron a la cena, momento en que el 'streamer' vivió la vergonzosa anécdota que jamás había revelado: "Hay un momento de la cena donde yo me estoy cagando mucho. Pero cagando mucho. El tema es que yo no tuve los huevos suficientes de decirle a Leo Messi: Leo, ¿dónde está el baño? Me hago caca", a lo que añade, filosóficamente, "Yo si me cago en casa de Messi, me aguanto la cagada. Si me meo en casa de Messi, yo me aguanto la meada".

La noche contiuaba y los platos de comida no paraban de llegar, tequeños, pizza, provolone, provotone...", recuerda Ibai, asegurando que él solo podía pensar en sus "ganas de cagar en aumento". Y, de repente, llegó la buena noticia: "En ese momento había toque de queda. Era la época que había COVID y a la una todo el mundo tenía que irse a su casa", explica. "Menos mal, estoy apunto de explotar", pensó.

"Acaba la cena, todo el mundo llorando, todo el mundo abrazándose, Messi se va del Barça, todo el mundo en 'shock', yo en 'shock' también y a la vez cagándome", contiúa explicando, justo para dar paso al gran momento que quedó inmortalizado para siempre: "Justo antes de irnos Messi sabía que queríamos una foto y nos dijo: oye, ¿queréis una foto?". "Y efectivamente, por eso me saqué una foto con Leo Messi, porque fui a su casa a cenar y no, no cagué en su baño. Me aguanté y fui al mío", recuerda Ibai con su carcterístico toque de humor.