Ibai 'se cuela' en el concierto de Bad Bunny: "Cabr**, hazlo bien, confío en ti"

¿Quién no estuvo en el concierto de Bad Bunny? El puertorriqueño volvió a hacer historia en Barcelona al ganarse el corazón de más de 100.000 personas en sus dos actuaciones. Bad Bunny regresó por todo lo alto a la Ciudad Condal, donde le esperaban miles de fanáticos y oyentes de sus canciones.

En el Estadi Olímpic hubo famosos de todo tipo. Desde futbolistas, como la plantilla del Barça, actrices o periodistas, a 'streamers', como Ibai Llanos. El vasco no se quiso perder la cita en Barcelona y acudió a la 'Casita VIP' para disfrutar del concierto. Lo que nadie esperaba, ni el propio Ibai, es que iba a ser protagonista a la mitad del concierto.

Ibai aparece con el micro en el Estadi Olímpic

En un video publicado en sus redes sociales, Ibai explica la historia de cómo acabó siendo protagonista durante el concierto. El 'streamer' explica que hubo un momento que cogió el micro para relatar una de las frases más típicas de Bad Bunny: “Acho, PR es otra cosa”.

En un primer momento, se lo propuso alguien de la organización y dijo que no porque era mucha responsabilidad y debía hacerlo alguien del público, pero cuando el artista lo buscó no pudo decir que no. Se trata de una frase que representa el 'orgullo boricua', una de las más aclamadas por el público.

“De repente veo que Bad Bunny me empieza a mirar, a ver dónde estoy. Me dicen levanta la mano que te vea, empieza a apartar a todo el mundo y me dice Cabr**, Hazlo bien, confío en ti. Yo en ese momento me sentía como un jugador del Manchester City al que Guardiola acaba de llamar del banquillo", contaba Ibai.

Cabe destacar que Ibai ya conocía a Benito. Grabar un video juntos para el canal del español hace un año, que se llamó "Una cita con Bad Bunny', en Estados Unidos.

Además del youtuber, al evento asistieron también varias figuras del cine y la televisión, entre ellas la actriz Úrsula Corberó y la intérprete Priscilla Delgado, que no pasaron desapercibidas durante la jornada.

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Por otro lado, el encuentro también contó con la presencia de rostros conocidos de las redes sociales, como la influencer Lola Lolita, que se sumó al ambiente junto a otros creadores de contenido.